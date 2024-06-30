蜜蜂毒針「刺進眼球」！拖2天才完全拔出　他險失明

▲眼科醫師取出卡在眼球內的毒刺。（圖／翻攝自The New England Journal of Medicine）



記者王佩翊／編譯

美國賓州費城一名男子在工作時偶然經過養蜂箱，並突然遭到蜜蜂攻擊。然而蜜蜂的螫針卻直接刺中他的眼球。他迅速前往急診室將毒刺取出，但是卻沒有完全成功，使得視力開始下降，眼睛腫脹、充血發炎，虹膜底部還有小血塊。

根據《鏡報》報導，受傷的55歲男子雖然不是養蜂人，但是工作地點附近有養蜂箱，事發當天他一如往常經過蜂箱，但卻突然被一群蜜蜂圍攻，其中一隻蜜蜂螫了他的眼睛。

疼痛不已的男子立刻前往急診室，急診醫生從他的右眼中取出毒刺，但是醫師與男子卻都沒發現，還有部分毒刺卡在眼球內，導致他的視力迅速下降，並在2天後感到越來越不適。他最終因為視力受損，前往眼科醫院，然而此時他的右眼視力已經嚴重下降，只能辨認出手指形狀。更糟糕的是，他的眼睛腫脹，充血發炎，虹膜底部還有血塊。

▲男子視力嚴重受損，至今仍未完全恢復。（圖／翻攝自The New England Journal of Medicine）

眼科醫師經檢查後，發現還有一小段螫針卡在眼白與眼角膜交界處。根據主治醫師事後在《新英格蘭醫學雜誌》刊登的內容，檢查結果顯示，「患者結膜充血、下角膜水腫，且有毒針殘留。」

眼科醫生隨後使用放大鏡與螢光染料找到毒針所在之處，並使用眼科專用的小鑷子將蜂刺取出。

眼科醫師事後要求病患持續用藥，然而在5個月後，視力雖有好轉，但仍未完全恢復。

眼科專家塔莉亞•肖沙尼（Talia Shoshany）直言，「我一點也不訝異急診室沒能發現還有小段毒針殘留。他們取出了大部分的蜂刺，但剩下的只有在放大鏡下才能看到。」