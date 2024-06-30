美國46％電動車主考慮換回汽油車　頭號原因「充電設施太缺」

▲美國大多數電動車主考慮換回汽油車，頭號原因為充電基礎設施不足。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據麥肯錫公司（McKinsey & Co.）6月發布的最新調查，有46%美國電動車的車主後悔了，考慮在下次買新車時換回汽油車。其中最主要原因就是充電基礎設施不足。

福斯財經網報導，這份調查針對美國、澳洲、巴西、中國、法國、德國、義大利、日本、挪威的近3.7萬名消費者進行訪問，在所有接受調查的國家之中，想要放棄電動車的比例約29%，但美國電動車車主考慮換回的比例出乎意料的高。

數據顯示，所有受訪國家的電動車車主之中，只有11%認為居住地區充電站設置得很好，多達40%的人認為公路與主要幹道沒有足夠的充電站，38%的人認為附近沒有足夠的充電站。

電動車車主考慮換回汽油車的最大原因為缺乏可用的充電基礎設施（35%），第二大因素則是擁有電動汽車的總成本太高（34%），擔憂長途行駛的人則占32%。。

麥肯錫發現，自從去年調查以來，全球消費者對於充電可用度的滿意度有所提高，但還有很長一段路要走。拜登政府多年來一直推動美國消費者與汽車製造商接受電動車，民主黨人2021年透過立法承諾要在2030年之前在全美建造50萬個充電站，但至今進度緩慢，只有7個由聯邦政府資助的充電站建成。