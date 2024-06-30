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特斯拉開上火車鐵軌！又是自動駕駛出包　專家曝關鍵問題點

▲▼特斯拉自動輔助駕駛。（圖／路透）

▲特斯拉自動輔助駕駛。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國加州一名特斯拉司機使用自動駕駛功能時，系統竟將火車鐵軌當作馬路，當場將車子開上軌道。警方提醒民眾，使用自動駕駛功能時仍應時刻保持警惕，避免意外發生。有專家則認為，就算開啟自動駕駛功能也應該將手放在方向盤上，才能應對緊急情況。

根據CBS NEWS報導，加州伍德蘭地區26日清晨發生一起特斯拉誤闖火車鐵軌的事件，警方獲報後，調查了肇事司機，沒想到他卻表示，事發當時自己啟動了自動駕駛功能，而系統卻將車子引導到軌道上。對此，警方表示，仍將繼續核實駕駛所言是否為真。

據悉，是因為系統將鐵軌誤認成一般道路，才會發生意外。所幸該起事故並未造成人員傷亡。

▲▼特斯拉開上火車鐵軌！又是自動駕駛出包。（圖／Woodland Police Department）

▲警方公開現場畫面。（圖／Woodland Police Department）

一名擁有多輛特斯拉的特斯拉維修員表示，他認為這次的事件是駕駛失誤，因為如果駕駛不時刻保持警覺，車輛就會自動停止。他也實際使用自己的特斯拉進行示範。他表示，如果車內的藍色警示燈開始閃爍，就代表特斯拉在提醒駕駛，駕駛沒有注意道路。如果沒有繼續保持警覺，警示音還會越來越大聲。

另一名汽車公司老闆兼特斯拉維修技師也認為這起事故是駕駛失誤。他直言，就算開啟自動駕駛功能，駕駛也應該時刻將手放在方向盤上，以便在需要時可以立即接手自動駕駛。

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