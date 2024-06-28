越南娶妻被酸「人口買賣」網暴　18歲新娘發聲：我會用時間證明

▲髮型師到越南娶妻花70萬元，掀起網友熱論。（圖，下同／翻攝自當事人Threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名40歲的髮型師Nick花70萬元到越南閃婚18歲女子Trần Thị Cẩm Quy（陳氏錦貴），在台引起兩派討論。針對部分網友痛批是「買賣」一事，陳氏錦貴表示，「會保持沉默並接受一切惡意批評」。

陳氏錦貴28日晚間透過threads用中文、越南文連發兩則貼文表示，她依然每天努力提升自己，且會保持沉默並接受一切惡意批評，可見仍在努力學習中文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳氏錦貴認為她的婚姻並非是網友口中的「買賣」 。（圖／翻攝自當事人Threads）



陳氏錦貴也在個人自介表示，「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的」，強調她和丈夫並非像部分網友口中所說的買賣關係。

網友看完紛紛留言，「幫老公多說點好話，這幾天他承受了很多質疑，有人批評妳們的婚姻是人口買賣」、「歡迎來台灣」、「妳超美」、「幸福，恭喜！妳就是我們台灣人的家人。妳很棒，妳老公也超級帥，要幸福噢」、「台灣仙女人數+1」。