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快訊／北市暈船警慘了！勾越南妹涉貪洩密遭羈押　警局火速免職

▲▼ 越南小三經營賭場放高利貸　警員是地下男友！爆「偷查個資」遭逮，大同分局警員李權桂。（圖／記者劉昌松攝）

▲越南籍女子涉嫌經營投注站、放款，北市大同分局警備隊警員涉替越女查個資遭免職處分。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警備隊51歲的李姓警員涉嫌洩漏個資，26日上午9時許，由北市警局督察室與大同分局督察組共辦自清自檢，北市刑大也同步配合，帶回另名越南籍女子相關涉案人、證人，全案移送台北地檢署，稍早法官裁定2人收押禁見，警察局也緊急召開人評會，依規定將李姓警員免職，汰除職務。

警方調查，北市警大同分局警備隊1名已婚的51歲李姓警員，與另名41歲吳姓越南籍女子交往密切，因為替吳姓女子查用個人資料，並將查到的個資提供給吳姓女子，北市警局督察室在26日上午9時許，前往大同分局警備隊將李姓警員帶回偵訊。

督察室也申請北市刑大支援，除了李姓警員之外，又帶回吳姓女子等10名相關嫌疑人、證人，目前也在北市刑大同步進行偵訊，除了要釐清2人關係之外，還有李協助吳查詢個資的用途等問題。

▲▼ 越南小三經營賭場放高利貸　警員是地下男友！爆「偷查個資」遭逮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲越南籍女子涉嫌經營投注站、放款，又找警員替查個資，遭地院裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，李姓警員與吳姓越南女子相當親密，疑似為地下情侶，北市警局督察室、刑大同步在26日上午進行搜索，先後逮捕李姓警員、吳姓女子等人到案，訊後依照相關規定解送地檢署，2人也因此遭裁定收押禁見。

北市警局也在李姓警員遭收押禁見後表示，李員涉嫌貪污及洩密等，檢察官以所犯為重罪，且有湮滅證據、勾串證人之虞，聲請羈押禁見獲准，李員違法情節重大，有確實證據，核有一次記二大過情事，將依警察人員人事條例予以免職，斷然汰除。

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