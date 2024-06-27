40歲男花70萬「娶18歲越南妻」1原因不找台女！網吵翻：買生育工具

▲髮型師到越南娶妻花70萬元，掀起網友熱論。（圖，下同／翻攝自當事人Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名40歲的髮型師分享，花70萬元到越南閃婚的故事，老婆外型甜美清秀，今年才18歲，岳父岳母甚至跟他只差了2歲，因為想要一個小孩，但台灣很多女生都不願意生，因此到越南相親。俊男美女的照片曝光，網友紛紛獻上祝福「看不出來40歲！」「有夫妻臉欸」，不過也有網友酸「花70萬買生育工具」。

髮型師在Threads發文，分享到越南娶18歲妻子的故事，「岳父岳母跟我只差2歲而已啊，我的天」，做夢也沒想過，有一天會這麼輕易就結婚了，「不過既然已經做了，就好好努力經營吧，希望以後一切順利」。他也提到，妻子現在在越南，後續還要等結婚登記和面談，預計年底才能到台灣。

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他透露，這樁婚事是透過仲介介紹，花費大約70萬內，除了6萬聘金是給岳母的以外，其他則是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課學費等等，並不是全都給女方家人，「要寄錢回家那因人而異，現在很多相親的女生家境其實都不錯，很多是不需要資助家裡的」。

髮型師坦言，一直很想要有小孩，但台灣女生大多不願意交往沒多久就懷孕，「機率幾乎是0」，很多聽到要生小孩就打槍了，因為不想花太多時間找另一半，所以才到越南娶妻，雙方互相認定後才決定要在一起，「我認為嫁給我是不錯的選擇，我會很疼她，以後經濟狀況允許的話我會常陪她回去的」。

貼文曝光，許多人恭喜他，「超有夫妻臉！永浴愛河」、「你也太帥了吧，女的也很正超配的」、「看不出你40歲，好好對待都是一樁美談，共勉之」、「如果你們有小孩一定很可愛欸，老婆超級漂亮的」、「要不是笑的時候有些微魚尾紋，還真無法說服自己這是40歲」。

但也有網友砲轟，「買女性來生育，真的要吐了」、「噁心到爆，根本就是花70萬買生育工具」、「這個不是結婚，這是人口買賣」、「用金錢買賣的婚姻真的會長久嗎？」