砸70萬娶越南妻「遭酸買賣」！18歲新娘怒：我家沒窮到要賣女兒

▲18歲新娘發聲。（圖／翻攝自當事人Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名40歲的髮型師Nick，花70萬元到越南閃婚18歲女子Trần Thị Cẩm Quy（陳氏錦貴），遭到網友酸根本是人口買賣，「花70萬買生育工具」。對此，陳氏錦貴透露，70萬元包含學中文的費用、介紹費等等，直呼「我家沒有窮到要賣女兒」。

陳氏錦貴在Threads用中文發文，「我知道哪裡都有好人，哪裡都有壞人」，用Threads之前，對台灣人抱著同情的感覺，不過結婚消息爆出後，看了網友的留言，「看來有些台灣人對我們越南人有偏見」。

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陳氏錦貴表示，大家似乎對他們的婚姻很感興趣，並解釋男方花的70萬元包括學費、介紹費等等，並不是全部給女方的，也沒有買賣一事，「我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思」。

陳氏錦貴也在個人自介表示，「我會花時間證明我是自願來到我丈夫身邊的，而不是像其他人所說的那樣，因為我是被買賣的，這是錯的」，強調她和丈夫並非像部分網友口中所說的買賣關係。

貼文曝光，網友留言鼓勵，「祝福妳來台灣以後，老公會支持妳繼續求學喔！衷心希望妳來台灣能幸福喔」、「我為台灣人感到悲哀，對不起，請不用原諒他們的臭嘴」、「酸言酸語來自不看好你們的人，請你們繼續相愛繼續幸福，妳是很好的女孩」、「祝福你們夫妻可以幸福，打臉那些說你們壞話的人」。