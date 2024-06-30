嘉義縣攜手護甲協會　24剪趾據點服務逾2千人次長者

▲ 嘉義縣社會局與中華健康促進及照護協會合作「足步踏實，公益剪趾」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局與中華健康促進及照護協會合作「足步踏實，公益剪趾」，前進竹崎鄉義剪，於內埔村（社團法人晶聖發展協會-內埔站）及灣橋村（灣橋社區發展協會）服務近50位長輩，社會局長張翠瑤、縣議員詹黃素蓮、莊竣傑都到場關心，並感謝中華健康促進及照護協會的贊助，給予醫甲師及志工大力肯定。

社會局表示，「足步踏實，公益剪趾」方案從112年6月起經上課、實作、檢測，完訓取得義剪志工資格共32人，113年3月24、25日再辦新志工培訓及舊志工複訓考核，合格16名，實際志工合計42名，分布於24個據點、10個鄉鎮市（中埔、六腳、水上、民雄、新港、溪口、布袋、竹崎、太保、義竹），啟動以來已服務逾2,000人次長者。

另外，自112年12月起也於偏鄉4個社區（竹崎鄉灣橋村、內埔村；番路鄉內甕村、新福村），持續每二個月辦理一次公益義剪，擁有健康的腳方能日行千里，腳趾甲如果出問題，不方便穿著鞋具等，將影響長輩外出意願，缺乏社會參與，退化速度將加快。

中華健康促進及照護協會支持經費，並結合台北「醫甲館」醫療團隊，捐贈近百萬，以及義剪趾甲器具、消毒備品、防護耗材等二批，與社會局合作召募並培訓志工，協會未來將持續人物力贊助、擴大培訓及服務量能，盼幫助更多有需要的長輩。

目前剪趾甲志工合作社區如下：

1. 中埔鄉隆興社區發展協會、裕民社區發展協會。

2. 六腳鄉灣北社區發展協會。

3. 水上鄉水頭社區發展協會、民生社區發展協會、柳新社區發展協會。

4. 民雄鄉山中社區發展協會、東湖社區發展協會、台灣長期照顧資源開發協進會、福興社區發展協會。

5. 新港鄉北崙社區發展協會、安和社區發展協會、板頭社區發展協會、菜公社區發展協會、大潭社區發展協會、扶緣服務協會、諸羅護生協會。

6. 溪口鄉林腳社區發展協會、柴林腳教育基金會。

7. 布袋鎮東港社區發展協會。

8. 竹崎鄉鹿滿社區發展協會。

9. 太保市社團法人嘉義縣晶聖發展協會-後潭站、梅埔站。

10. 義竹鄉平安家園多元關懷協會。