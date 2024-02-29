嘉義縣社會局「小小鎮長體驗」　孩童體驗政策執行與發想

現在正是白蘿蔔的產季，嘉義布袋鎮蘿蔔田也大豐收，但仔細一看，田中的白蘿蔔卻全都被砍頭了，讓路過遊客滿臉疑惑「這些蘿蔔怎麼了？」。原來，這些都是要加工的蘿蔔，為了避免直接拔取讓蘿蔔受傷，正確收成步驟為「砍頭、犁田、上山貓、上大卡車」，接著就能載回工廠幫蘿蔔洗澡了。