嘉義縣社會局「小小鎮長體驗」　孩童體驗政策執行與發想

▲▼ 社會局與布袋鎮公所合辦「小小鎮長體驗」豐富活動寓教於樂 。（圖／嘉義縣政府提供）
記者翁伊森／嘉義報導
嘉義縣社會局日安布袋社會福利服務中心與布袋鎮公所，今日聯手舉辦「小小鎮長體驗」活動，透過體驗鎮長職務，讓孩子輕鬆認識地方政策執行與發想，活動中結合消防單位與警察局進行宣導，讓家庭渡過豐富且充實的歡樂時光。
▲布袋鎮長蔡瑋傑。（圖／嘉義縣政府提供）
布袋鎮長蔡瑋傑說，布袋鎮積極推動社福政策，十分重視鎮民的需求，本次與日安布袋社福服務中心合作辦理活動，讓小朋友透過活動了解到社會福利，深度體驗社會民主文化。
社會局長張翠瑤表示，為實踐「兒童權利公約」，保障兒童在生活各方面的權利，這次設計「鎮長一日職場體驗」活動，帶領孩子認識公所事務，了解社會福利，也安排遊戲環節，包含鄉鎮拼圖、宣誓、社福問答跳跳樂等多項遊戲，讓兒童認識鄉鎮地區分布及社福政策，讓資訊更貼近與會家庭。
張翠瑤進一步指出，社會局秉持「深耕社區及就近服務」的精神，現已建置6處區域型社會福利服務中心，由專業的社工督導與社工員提供社福諮詢，推動在地服務，透過服務中心提供即時且適切的關懷，也會不定期舉辦創意家庭活動，邀請社會大眾一同參與。
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