英威康攜手樺康智雲　捐贈嘉義縣自動翻身照護床

▲英威康與樺康智雲公司捐贈10台自動翻身照護床，嘉義縣長照品質大提升 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣老人福利機構與身心障礙機構照護品質，英威康科技股份有限公司與樺康智雲股份有限公司捐贈嘉義縣 10 台自動翻身照護床，由嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、副議長陳怡岳受贈頒發感謝狀。

社會局指出，機構內有許多重度失能者長期臥床，「定時翻身」可避免患者身體出現褥瘡，翻身動作需要大量體力，又容易導致照顧者出現職業傷害，提升照護品質並減輕照顧者負擔，一直是機構持續改善的議題。

本次捐贈的自動翻身照護床由漢翔航空公司及漢基綠能科技公司製造，可以設定翻身頻率、角度，透過智慧科技輔助提供精準服務，減少職業傷害和感染褥瘡的風險。

縣長翁章梁表示，自動翻身床可定時翻身，還有多項姿勢可調節，避免失能朋友出現褥瘡，這十床將3 家老人福利機構、1 家身心障礙機構及民雄輔具資源中心使用，感謝張明達議長媒合英威康及樺康智雲公司，用實際行動改善長照品質。

英威康與樺康智雲公司總經理林建志說，自己在嘉義耕耘數十年，受到許多人幫助，因此思考如何回饋社會，捐贈自動翻身照護床獲得股東及員工大力支持，若翻身床實用且符合需求，未來將持續捐贈。