　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

抗通膨　嘉義市公車免費及公共自行車前30分鐘補助10元

▲▼ 免費市區公車，延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 免費市區公車，延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市免費市區公車將延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府面對樂齡世代乘車需求，首發全台，推出最友善的「市區電動公車」，在萬物皆漲的年代，免費的公共運輸政策「使用電子票證，免費搭乘市區公車及公共自行車前30分鐘騎乘補助10元優惠」政策延長到2024年12月31日。

▲▼ 免費市區公車，延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，現行市區公車採上、下車皆需過卡，除為乘車票價計價，亦為乘車起迄資料庫，為市府做公共運輸路線或班次調整規劃的重要參考依據，為進一步提升電子票證搭乘便利性，民眾如漏未完成下車刷卡，電子票證於下次上車刷卡後即自動解卡，讓電子票證搭乘市公車將更加便利。

▲▼ 免費市區公車，延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，好好搭、好友善、好方便，是這幾年來市民對市區公車的「3好」評價，為提升便利性，好還要更好，除延續使用電子票證免費乘車政策，市府於7月1日開放「車上解卡」功能，取代現行要到轉運中心解卡的手續，不斷努力，只為市民更便利。

交通處許啟明處長指出，市區公車使用電子票證免費乘車政策延續至12月底，觀迎多多利用公共運輸；此外，過去民眾表示下車未刷卡，造成電子票證鎖卡，需再到轉運中心解卡問題，市府與業者共同討論多次，於7月1日開放「車上解卡」服務，對於前趟完成下車刷卡乘客，可於當次乘車時自動特許解卡，以提升電子票證搭乘便利性。
交通處表示，民眾於上下車漏未完成刷卡，參考目前其他縣市公車解卡流程，並多次與業者共同討論後，為利民眾搭乘便利性，本市區電動公車於7月1日開通「公車車上解卡」功能；另為本市長期公共運輸環境服務升級，並建立民眾上下車刷卡習慣，8月1日起倘民眾漏未刷卡，於下次上車刷卡後自動解卡，收取12元解卡手續費(社福卡為扣12點)。

另本市市區公車(含幸福巴士)使用電子票證免費搭乘，公共自行車前30分鐘優惠10元，延長至113年12月31日止，歡迎民眾多加利用，公共運輸服務歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務(https://traffic.chiayi.gov.tw/) 查詢。

 
ET快訊
最高飆39.9度！　17縣市亮高溫燈號
儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了
22歲辣模被逮！騙走3000萬　她睡夢中被喝令趴下
富邦勇士宣布提前結束合約　張宗憲成自由球員
台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散
石晉華最後身影曝！騎車不明原因自摔遭撞不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市　西部走廊唯一入榜

抗通膨　嘉義市公車免費及公共自行車前30分鐘補助10元

戲水安全最重要　南消四大加強防溺教育與巡邏

嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

英威康攜手樺康智雲　捐贈嘉義縣自動翻身照護床

花蓮市暑假第一波！將軍府夏日派對　音樂美食啤酒展現青創力

桃園舉行「防汛園遊會」　提升全民防災知能

花蓮國小教師缺額116名！甄選複試到考率96.8%　7 ／5公告錄取

嘉義縣科學教育中心開辦台灣仲夏節　致力推廣地球科學

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市　西部走廊唯一入榜

抗通膨　嘉義市公車免費及公共自行車前30分鐘補助10元

戲水安全最重要　南消四大加強防溺教育與巡邏

嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

英威康攜手樺康智雲　捐贈嘉義縣自動翻身照護床

花蓮市暑假第一波！將軍府夏日派對　音樂美食啤酒展現青創力

桃園舉行「防汛園遊會」　提升全民防災知能

花蓮國小教師缺額116名！甄選複試到考率96.8%　7 ／5公告錄取

嘉義縣科學教育中心開辦台灣仲夏節　致力推廣地球科學

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

A片監控說引熱議！沈伯洋揭輿論戰路數：分析喜好⮕投放文章

沒跟上行情！　七期「賠售豪宅」中樓層跌回限貸線下

曾入選米其林餐盤的江南「醬油蟹」老店！一咬是蟹膏甜在嘴裡爆開

太麻里飆39.9度「最熱前3名都在台東」　17縣市亮高溫燈號　

還以為是世界末日！非洲沙塵暴「飄洋過海」數千里　這國慘遭滅頂

奕達運通主辦IELA年會　做國民外交也創約6千萬產值

農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

日本自民黨幹事長透露參選意願　「有當首相想做的工作」

嘉義縣4度蟬聯食育力五星城市　西部走廊唯一入榜

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

地方熱門新聞

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

住戶烹飪不慎頻發生火警南消強化宣導

這年齡層最容易被詐騙　基隆Podcast揭露人性弱點

原美國學校開始施工童小芸強烈譴責土地賤租給建商

基隆暖暖親水季戲水消暑　謝國樑提醒注意安全

基隆首辦市長盃競技疊杯大賽　老幼普特共融同場競技

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

侯友宜、卓榮泰視察淡江大橋　力拚2025年底完工

臺東長濱六校聯合教學成果發表展現自主學習力

中壢午後大雷雨3千戶停電　台電：高壓線路故障

2024桃園蓮花季開幕　蓮田綻放蓮花歡迎欣賞

視察永續提升人行安全計畫成果　侯友宜：守護行人安全

花蓮國小教師缺額116名　甄選複試到考率96.8%

戲水安全最重要南消四大加強防溺教育與巡邏

更多熱門

相關新聞

嘉義市籲儘速接種新冠XBB疫苗

嘉義市籲儘速接種新冠XBB疫苗

國內新冠疫情上週(6/18-6/24)新增817例COVID-19本土確定病例衍生併發症，併發症中65歲以上長者占79%；新增40例死亡病例，死亡個案中65歲以上長者占90%。國內新冠疫情持續上升，不可輕忽疾病威脅，呼籲年滿6個月以上之兒童、青少年及成人儘速接種新冠XBB疫苗，提升保護力，降低重症及死亡風險。

學子彩繪電箱美化城市　人行步道成另類美術館

學子彩繪電箱美化城市　人行步道成另類美術館

「諸羅城隍中元祭」開跑　

「諸羅城隍中元祭」開跑　

小狗美容完走失　在超商緊張徘徊

小狗美容完走失　在超商緊張徘徊

嘉義市人行道無障礙斜坡改造 　

嘉義市人行道無障礙斜坡改造 　

關鍵字：

嘉義市免費公車

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面