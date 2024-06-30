抗通膨　嘉義市公車免費及公共自行車前30分鐘補助10元

▲嘉義市免費市區公車將延長到113年12月31日! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府面對樂齡世代乘車需求，首發全台，推出最友善的「市區電動公車」，在萬物皆漲的年代，免費的公共運輸政策「使用電子票證，免費搭乘市區公車及公共自行車前30分鐘騎乘補助10元優惠」政策延長到2024年12月31日。

此外，現行市區公車採上、下車皆需過卡，除為乘車票價計價，亦為乘車起迄資料庫，為市府做公共運輸路線或班次調整規劃的重要參考依據，為進一步提升電子票證搭乘便利性，民眾如漏未完成下車刷卡，電子票證於下次上車刷卡後即自動解卡，讓電子票證搭乘市公車將更加便利。

嘉義市長黃敏惠表示，好好搭、好友善、好方便，是這幾年來市民對市區公車的「3好」評價，為提升便利性，好還要更好，除延續使用電子票證免費乘車政策，市府於7月1日開放「車上解卡」功能，取代現行要到轉運中心解卡的手續，不斷努力，只為市民更便利。

交通處許啟明處長指出，市區公車使用電子票證免費乘車政策延續至12月底，觀迎多多利用公共運輸；此外，過去民眾表示下車未刷卡，造成電子票證鎖卡，需再到轉運中心解卡問題，市府與業者共同討論多次，於7月1日開放「車上解卡」服務，對於前趟完成下車刷卡乘客，可於當次乘車時自動特許解卡，以提升電子票證搭乘便利性。

交通處表示，民眾於上下車漏未完成刷卡，參考目前其他縣市公車解卡流程，並多次與業者共同討論後，為利民眾搭乘便利性，本市區電動公車於7月1日開通「公車車上解卡」功能；另為本市長期公共運輸環境服務升級，並建立民眾上下車刷卡習慣，8月1日起倘民眾漏未刷卡，於下次上車刷卡後自動解卡，收取12元解卡手續費(社福卡為扣12點)。

另本市市區公車(含幸福巴士)使用電子票證免費搭乘，公共自行車前30分鐘優惠10元，延長至113年12月31日止，歡迎民眾多加利用，公共運輸服務歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務(https://traffic.chiayi.gov.tw/) 查詢。