疫情升溫　嘉義市府籲儘速接種新冠XBB疫苗

▲▼ 國內COVID-19疫情持續上升，嘉義市籲請尚未接種新冠XBB疫苗民眾儘速接種 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內新冠疫情上週(6/18-6/24)新增817例COVID-19本土確定病例衍生併發症，併發症中65歲以上長者占79%；新增40例死亡病例，死亡個案中65歲以上長者占90%。國內新冠疫情持續上升，不可輕忽疾病威脅，呼籲年滿6個月以上之兒童、青少年及成人儘速接種新冠XBB疫苗，提升保護力，降低重症及死亡風險。

嘉義市政府衛生局監測嘉義市因COVID-19病毒感染(U07.1)而至醫療院所門、急診就診人次，上週累計達1,150人次，較前一週764人次，上升386人次，幅度增加51%，籲請民眾加強個人衛生習慣，勤洗手，手部不清潔時不觸碰眼口鼻，避免接觸傳染；保持充足睡眠、均衡飲食、適量運動，增強身體免疫力；避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，減少病毒感染機會；如有出現呼吸道感染症狀，如發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑檢驗，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷，如為輕症請儘量於基層醫療院所就醫，避免醫院急診擁塞，就醫後宜盡量在家休息，減少出入公共場所；如有外出，請記得戴上口罩，並注意咳嗽禮節，於咳嗽或打噴嚏時，以手捂住口鼻，避免病毒傳播。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長提醒滿6個月以上，尚未接種新冠XBB疫苗民眾，請儘速至嘉義市COVID-19合約院所接種XBB疫苗，接種疫苗是減少感染後重症或死亡風險最有效的方法；針對65歲以上民眾、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫低下患者等高風險對象，與前1劑間隔至少12週(84天)，可再接種第2劑新冠XBB疫苗以增強保護力，降低重症或死亡發生機會，有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局網頁/主題專區/COVID-19專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501)查詢或電洽衛生局詢問(05-2338066)。