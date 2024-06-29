諸羅城隍中元祭開跑　宗教民俗結合藝文生活吸引年青世代

▲嘉義市長黃敏惠及城隍廟宣布 2024諸羅城隍中元祭啟動，傳統結合藝文與年輕世代接軌 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠與嘉義城隍廟29日共同宣布，深具特色的「諸羅城隍中元祭」盛會即日起隆重登場。今年中元祭開幕活動不同以往，吹起年輕風，不僅舉辦文青味十足的城隍市集，也重現廟宇「野台作戲」的精神，透過戲劇、音樂、電影等多元文化體驗，邀請年輕世代一同認識宗教民俗與日常藝文生活的聯繫。

▲嘉義市長黃敏惠及城隍廟方共同上香祈福 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，中元祭是台灣的重要傳統節日，嘉義地區因為輪普習俗讓這個節日成為許多在地人記憶中充滿濃濃人情味的節日。感謝嘉義城隍廟為「諸羅城隍中元祭」賦予新意與活力，結合市集、微電影、歌曲等創新元素，翻轉台灣社會對中元祭傳統印象，讓更多年輕一代認識習俗，讓文化傳承。2023年，嘉義城隍廟的「城隍夜巡夯枷解厄」活動入選2024-2025年臺灣觀光雙年曆，成為全國性的重要觀光節慶。市府於今年6月初，更與城隍廟攜手前往韓國首爾觀光介會，推廣嘉義市觀光與文化，來自嘉義的家將文化驚豔國際。期待「越在地、越國際」，以充滿台灣味的文化吸引國際旅客前來，透過社群媒體進行跨世代、跨地域的行銷宣傳，讓全世界看見台灣、看見嘉義。

▲ 2024諸羅城隍中元祭啟動，結合傳統米農產（圖／嘉義市政府提供）

城隍廟董事長賴永川表示，國定古蹟嘉義市城隍廟至今已有三百餘年歷史的，每年農曆七月舉辦重要民俗傳統活動「諸羅城隍中元祭」，當中包含全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等四大主軸民俗儀式，以延續嘉義特有中元輪普文化。今年將宗教祭典結合藝文活動，期待以嶄新面貌讓中元祭安定社會、勸人向善的信念傳承。

城隍廟說明，每年的農曆7月為普度月，城隍廟將於鬼門開前一晚8時30分，舉行已有百餘年歷史的「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，並開放予廣大民眾一同參與；當晚11時「城隍廟開鬼門」透過城隍尊神度牒引領，讓眾孤魂能來到人間接受各地的普施，將由主持53年的張澤丕道長擔任「嘉義城隍廟中元醮主法高功」，遵循古制，進行「開鬼門」儀式，過程亦將現場直播。今年農曆7月1日的普渡將擴大舉行，祭祀擺設規模更勝往年，以「龍騰四海、鳳鳴朝陽、「城隍傳藝」捏麵人、佛國樂嘻、鮪讚中元」5大主題邀請民眾來嘉看熱鬧。

市府表示，「城隍夜巡 夯枷解厄」為歷史悠久且名揚國際的祈福遶境盛事。2023年，市府團隊偕城隍廟、旅館及伴手禮業者前往泰國進行觀光推介會，以家將走陣原汁原味展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化活動，吸引泰國旅行業者特別組團來嘉踩線，同「夯枷」參與宗教盛典，市府今年再度偕城隍廟前往韓國推觀光，同樣吸引目光，令國際驚豔。