嘉義市人行道無障礙斜坡改造 　中山路打造善良人本用路環境

▲▼ 嘉義市中山路6處路口人行道無障礙斜坡改造 大通商圈人本好行 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中山路是嘉義火車站通往中央圓環噴水池往東連接嘉義公園最重要幹道，沿線二側是嘉義市熱鬧的「大通」商圈，嘉義市政府為營造友善人本通行環境，推動無障礙環境改造及改善路口安全，於日前完成6處路口、22處斜坡改善，優化行人舒適的步行環境，此外也一併更新路口標線，將部分路口行穿線退縮，保持更安全的人車距離，並改善行車視角安全，同時也增設「導盲行穿線」保障視障朋友過馬路的安全，提供市民舒適安全的用路環境。

工務處表示，本次中山路人行道無障礙通行環境改造，工程經費約330萬元，自113年4月1日起開始施作，範圍涉及國華街、忠義街、民生北路、西榮街、新榮路及西門街等6個路口，共計改善22處斜坡，歷經2個多月的工期，過程中感謝市民朋友及在地商家相互配合，工程順利在6月13日完工。

工務處說明，此次改造包含改善無障礙斜坡的坡度、優化路口騎樓及人行道斜坡道之整合、路口外推及標線重整，更進一步全面汰換格柵蓋板、改善停車格磚面及管線箱體遷移至設施帶等，亦增設「導盲行穿線」輔助盲人辨認行走動線，全面性考量所有使用者的需求，營造友善無障礙通行環境，市府致力於打造無障礙通行空間，期望提供市民及遊客更加舒適友善的人行環境。