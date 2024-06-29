學子彩繪電箱美化城市　人行步道成另類美術館

▲▼ 嘉義市大同國小學子彩繪電箱 ，以藝術行動美化城市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大同國民小學與台灣電力公司合作，將嘉義市興嘉公園人行步道上的電箱藝術化，歷經將近兩個月的繪畫期，在興嘉公園前的人行步道，由教育處郭添財處長、鄭光宏議員及工務處代表攜手完成電箱創作的最後彩繪，一同簽名在學生的作品上，象徵共同攜手美化這座城市的一隅，也展現有畫都美名的嘉義市，孕育藝術種子深耕地方的用心。

郭添財處長代表黃敏惠市長致詞時表示，嘉義市教育發展綱領為「人文第一、科技相左、精緻創新、國際視野」，黃市長重視藝術深耕，期許以藝術與人文豐富市民生活，市府持續挹注經費強化學校藝術教育，落實市府永續發展的理念。大同國小不斷創新，與教育處、工務處、台電攜手合作，讓興嘉公園的人行步道電箱成為嘉義市的另類美術館。

楊宗明校長表示，大同國小在既有的基礎上，開創新局，以藝術領頭羊的角色，率先讓孩子用藝術來美化城市，宣導城市的永續理念及其美感，透過結合校本課程、行動學習，強調學生的實踐行動，參與多元課程活動，來展現學校的亮點與特色！

今天的人行道美術館，在七座變電箱旁共28面，展示了學生的草稿圖作品作為藝廊，對應現場變電箱上的畫作，呈現城市行動藝廊的學生藝術實踐活動。此次的電箱繪畫創作，由蔡秉勳老師與學生構思創作的靈感，希望從電箱的位置，看這座城市的角落，將電箱的角度所看到的景色，繪製在電箱上，成為映襯城市的藝廊，歷經將近兩個月的繪畫期，經過風吹、日曬、雨淋，師生都不喊苦，連不認識的市民經過都為他們加油。令人感動的是，學生在烈陽下作畫，老師在背後為孩子撐傘，支撐著孩子的夢想、孩子的創作，這一幕被市民朋友拍下上傳到臉書獲得迴響，楊校長也特別將這張照片命名為「大同之愛」，是在這城市的一角，默默的綻放師生最美的風景！

甫獲得112學年度全國學生美展特優的學生林宥羽表示：「能有機會參加這樣為城市的電箱彩繪的活動，很開心，雖然花了很多自己的休息時間，而且必須在大太陽底下，或是突然一陣大雨的狀況下作畫，真的很辛苦，但是看到自己的作品在人行道上，感覺一切都值得了，希望市民能好好欣賞並且愛護它們。」

大同國小是嘉義市藝術中心學校，在藝術領域深耕多年，表現出眾，各項成績卓越，以藝術人文作為底蘊的大同國小學生，為嘉義市興嘉公園人行步道上的電箱藝術化，藉由學生美術創作，帶動城市的美感，讓美感落實在市民生活中。