「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

核三廠一號將於今年7月停機進入除役，外界擔憂電力缺口。國民黨立委於4月起陸續提出核電延役相關草案， 立法院教育及文化委員會召委柯志恩將於7月8日當周排審法案。國民黨立委王鴻薇表示，相關修法通過後，希望在下個會期順利三讀，未來民進黨政府必須正視能源問題，不能再因沒有法律修正不斷找藉口了。

核二、核三廠是否延役是2024總統大選熱門話題，國民黨不少立委陸續提出「核子反應器設施延役條例草案」、《核子反應器設施管制法》第6條修正案等多案版本，希望讓核電廠在核安無虞狀況下，有望依法延役。

但相關修正案、草案在一讀後便悄然無聲許久，直到國民黨主席朱立倫發聲要求排案，柯志恩才進一步表達排案預告。

王鴻薇表示，核二、核三能否延役的相關法令，7月份將排入教育文化委員會，若順利的話，這個會期會送出委員會，下個會期就可以順利三讀，這個法律非常簡單，就是要解除必須五年前提出延役的限制，到時行政院就不可以再說法律規定以及立法院沒有通過修法為藉口。

王鴻薇說，核二核三的延役待修法完成後，這個球就丟向行政院了，行政院必須要接球，到底要不要用核電、核電廠要不要延役，就不是只是行政院跟和碩董事長童子賢之間的口水而已，因為法律修正了，他們也就沒有再有藉口了。

