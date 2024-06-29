淡江大橋拚2025年完工　李孟諺點出4大意義：成台灣門戶

▲淡江大橋施工中，力拼2025年完工。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺今(29)日陪同行政院長卓榮泰赴淡水視察淡江大橋工程，力拼2025年完工，李孟諺表示，淡江大橋是未來台灣門戶地標，更是全世界規模最大的單塔不對稱斜張橋梁，透過該橋只要10分鐘就可到台北港，將助攻未來產業搶進駐淡海科學城。

李孟諺今陪同行政院長卓榮泰赴淡江大橋工程視察，致詞時強調淡江大橋興建有四大意義，首先淡江大橋是未來台灣門戶地標，李孟諺指出，未來從國外搭機到台灣，飛機降落桃園機場前，旅客往窗外看，就會看到醒目的淡江大橋，看到淡江大橋，就知道台灣到了、台北到了；就像到舊金山看到金門大橋就知道舊金山到了。淡江大橋是國際知名設計師的作品，相信完工通車後會受到國際矚目。

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第二大意義則是工程的突破，李孟諺表示，台灣工程界很難得有這種世界級的工程，而且是全世界規模最大的單塔不對稱斜張橋梁，不論是相關造型或是施工技術都有一定的難度，也因此流標了七次，本一度想放棄改用一般的橋梁設計發包，感謝工信工程和中興顧問團隊願意在最後一刻承攬這個工程，且在工程上尋求突破與精進。

▲交通部長李孟諺今陪同行政院長卓榮泰赴淡水視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

第三大意義則是讓台61線西濱快速公路因淡江大橋，成為跨越淡水河的第三條南北向高快速公路，李孟諺表示，除了國1、國3，西濱快速公路在新北、新竹及苗栗路段還有23個路口，公路局進行高架化作業中，未來新竹的鳳鼻段平面要改高架，完成後西濱快速道路從淡水到台南都是高架，且因為不收費，將成為南北高快速公路最重要的一環。

李孟諺說，淡江大橋第四大意義為解決了淡水聯外交通問題，目前正在施工的淡北快速道路往南可以接台北市，未來希望透過關渡新橋一路接到台64線。未來淡江大橋打通以後，可疏解淡海新市鎮聯外車流，除接台64、台61，進市區或接到桃園機場都很方便。

▼交通部長李孟諺今陪同行政院長卓榮泰赴淡水視察淡江大橋工程。（圖／交通部提供）

李進一步指出，未來透過淡江大橋只要10分鐘就可到台北港，淡海新市鎮也會從過去的「後壁」改為「頭前」，翻轉地理位置。另國土署也正在規劃淡海新市鎮二期，未來會成為淡海科學城，淡江大橋可以讓進駐的產業快速地將產品送到海空港，可預期未來進駐淡海科學城會變得非常搶手。

李孟諺強調，基於以上的四大意義，期許淡江大橋工程要如期如質完工。李部長也強調，淡江大橋未來要銜接台2線仍須優先改善地方市區道路，並消除瓶頸路段，建設需要中央及地方攜手合作，希望大家一同努力，提供更好的交通服務。