派遣領時薪「2年存100萬」　他不削：傻子才做正職！全場吵翻

▲原PO認為兼職比較自由。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友自曝，在好市多打工「滿班薪水可近6萬」，還能隨時請假！而一名女網友透露，沒工作運的她，遇過職場霸凌與性騷擾，因此認為兼差更彈性自由，且不用一直看老闆臉色，因此好奇「有沒有人是一直做短期或檔期打工的工作？」有網友自曝，靠派遣領時薪，2年可存100萬，「傻子才做正職！」

一名27歲女網友在Dcard表示，文組畢業的她換了很多工作，遇到一堆難以接受的職場環境，「大概板上各種奇葩事件都遇到過了」，像是職場霸凌、職場性騷擾等。儘管碰過好同事與好主管，無奈原PO無法在該崗位久待累積資歷和專業，「可能我沒有工作運吧！」

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不僅如此，原PO找工作頻頻碰壁，被嫌棄經驗不夠，甚至被面試官慘電，也遲遲沒有接到錄取的消息，「一直面試很浪費時間。」

對此，原PO直言，已決定這輩子不婚不生，加上本身物慾不高，因此打算兼職過生活就好，好處是「不用一直看老闆臉色、檔期到了就離開、時薪比月薪高、時間比正職自由、工作內容可以找自己有興趣的。」因此好奇詢問大家，「有沒有人是一直做短期或檔期打工的工作？」

底下網友熱議，「遇過滿多人覺得正職賺不了錢一直做PT的，白天麥當勞、偶爾跑外送，晚上按摩店技師，說真的領的也不算少，對他來說時間也很彈性，你覺得你舒服自在開心最重要」、「之前待業做展覽活動PT，同事就是一直接短期工作（像展覽活動、快閃店或演唱會），尤其寒暑假藝文活動很多，整月能排滿工作，薪水比3萬多的正職高，時間彈性、工作普遍輕鬆，遇到不合同事還不用長期相處 ，有時候滿羨慕的！只是淡旺季落差大，收入不穩定，要有人脈才比較好知道哪裡有缺人」、「挺好的，可以抽空學習一些技能類似美甲，整理收納，之後朝接case方向走」「我都做派遣作業員領時薪的，2年基本可以存100萬，如果轉正就只能領基本薪資，傻子才做正職，正職打工又怎樣，只有錢才是真的」。

但也有人認為，「現階段確實沒差，打工甚至還比正職薪水還高，但等你年紀大了，你的青春都在打工，沒有幫你累積到年資，也沒有讓你有一技之長，中年失業基本上沒救」、「27歲當然可以，但是到了35歲體力會垂直下滑，到時候可以做的打工不多，別說沒有歧視之類的」。