9萬男友「要她賺到5萬」限時1年內　全場噴：AA了還想怎樣

▲男友要原PO一年內薪水提高到5萬。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「被男友要求達到一定經濟條件！」一名妹子透露，她目前月薪4萬，但男友要她一年內想辦法加薪到5萬元，說是為原PO好，且還能拉近彼此的距離。事實上，男友月賺9萬，且兩人約會是AA制，因此讓原PO備感壓力。文章引來網友直言，「已經AA了他還想要怎樣？」

一名女網友在Dcard表示，男友收入約9萬元，月薪4萬的原PO則是他的一半不到，兩人約會都是AA制，殊不知男友開出一個條件，「給一年時間，薪水至少要能到達5萬以上的目標」，說是為了原PO好，這樣才能拉近彼此距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

撇除這金錢觀念，原PO說，男友平時對她不錯且溫柔體貼，如今被要求要達到一定的經濟條件，讓她陷入矛盾之中，「我好困惑，現在也好無助。」

底下一票網友搖頭回應，「已經AA了他還想要怎樣，不然你也要求他一年內要10萬，要進步一起進步啊」、「都AA了，薪水多少關他X事，沒達到是要怎麼樣？分手是不是？薪水教官喔...9萬敢要求別人」、「真正愛你的人會彎下腰，而不是讓你墊起腳尖，只能送原PO這句話了，另外『拉近彼此距離』這句話，感覺就是穩穩妥妥的PUA 」、「被洗腦了還不快逃 ，我8萬、女友3萬，我還是全付的」、「他就是嫌你賺太少配不上他」。

事後原PO曝後續，男友坦言會要原PO提高薪水，就是怕經濟差異過大，在未來的相處上會帶來隱患，而溝通過程中，男友並未嫌棄她，「只是給的時間與條件過於嚴苛，導致我非常驚慌，我們有對於這部分再做調整了。」