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國二愛女突精神異常！爸爸上網看影片　才知她遭「關廁所痛毆」

▲▼國二愛女突然精神異常，爸爸上網看影片，才發現女兒遭到霸凌。（圖／翻攝微博）

▲國二愛女突然精神異常，爸爸上網看影片，才發現女兒遭到霸凌。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖南郴州一名黃姓父親發現就讀國二的女兒近期精神異常，心理出現嚴重問題，原先不曉得究竟是發生什麼事，沒想到上網瀏覽影片，意外看見女兒遭到同學關廁所霸凌，且校方還也不願負責，氣得他報警處理，希望能嚴懲涉案的8名學生。

綜合陸媒報導，這名黃姓父親指控，女兒近日出現精神異常的情況，時不時在教室內痛哭、大笑，就連班導師都要求他將女兒帶回家好好管教。

黃父不曉得究竟發生什麼事，只能帶著女兒去醫院求救，檢查的結果卻是精神變得不太正常。黃父原先不曉得究竟發生什麼事，沒想到某天上網瀏覽影片時，意外發現女兒竟在學校廁所內遭到霸凌。

▼國二愛女突然精神異常，爸爸上網看影片，才發現女兒遭到霸凌。（圖／翻攝微博）

▲▼國二愛女突然精神異常，爸爸上網看影片，才發現女兒遭到霸凌。（圖／翻攝微博）

黃父看見女兒遭到同學輪番賞巴掌，心都快碎了，氣得向校方投訴，不過校方只要求他帶女兒去看心理醫生，卻完全不負擔任何費用，且霸凌者的家長也沒有誠意，雙方協商不成。

黃父心灰意冷之下，決定透過法律途徑來解決這次的問題，希望警方能將6名霸凌的同班同學、2名霸凌的隔壁班同學拘留，也要求校方將這些學生開除學籍。

 
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