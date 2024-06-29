調高罷免門檻藍黨團激辯沒共識　盼與白營合作改進連署方式

▲國民黨團下周將《選舉罷免法》修正案排進內政委員會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團下周將調高罷免門檻的《選舉罷免法》修正案排進內政委員會，但據了解，日前國民黨團在黨團大會中，針對選罷法到底該如何修法、何時修法展開激烈辯論，有立委表示，民團推動基隆市長謝國樑罷免案，第二階段連署如火如荼展開中，應等「拆樑行動」 結束再推，不然會使謝雪上加霜；但也有藍委認為，連署制度上的不公平一定要修法，但是門檻還可以再討論，同時也欲尋求與白營合作。

根據議事處公告，立法院內政委員會下週三將舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進公聽會」，並於週四審查國民黨立委許宇甄等人提出的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，許宇甄提出的版本，主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」，排除民選公職就職未滿1年就可能被啟動罷免連署狀況，避免有心人士提出報復性罷免，顧及社會安定性及選舉公平性。同時增列罷免同意票數須「超過被罷免人當選得票數」，罷免案才能通過，但並未變更現行同意票超過原選舉區總人數4分之1即為通過之門檻。

因正面臨謝國樑罷免連署第二階段可能過關的關鍵時刻，國民黨黨團大會上有立委認為，雖然修法後謝國樑罷免案並不適用，但仍有觀感上的問題，應該等罷免案全部結束後再推動，以免修法影響到謝國樑；且認為國民黨對於謝國樑罷免案不能再冷處理，必須傾全力催出基本盤，否則「大罷」效應將發生。

不過也有立委在黨團大會上認為，罷免連署的制度部分非常需要修改，因參選總統的公民連署要提供身分證，但罷免公職人員卻不需要提供身分證，只要有姓名、戶籍、身分證字號大家抄一抄就可以。據悉，對於這樣的「代抄」制度連謝國樑自己也認為是受害者，認為一定要修正。

據了解，黨團大會最後對於連署方式的修改有共識，但對於門檻上的調整則仍是意見分歧，加上民眾黨主席柯文哲日前也表態不支持調高罷免門檻，但支持修改連署方式，因此讓藍委認為修法前一定要充分討論，不要強推，黨團內部也一定要有共識並召開公聽會，否則屆時又將被對手大作文章，同時也將努力尋求白營的合作。