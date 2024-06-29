漢光演習「去中心化」引退將憂心　綠委曝原因：要讓國軍更現代化

▲國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

漢光40號實兵演練7月22日起展開，去中心化指管是今年重點，驗證基層部隊在戰時因通訊中斷，部隊主官下達任務命令的獨立接戰能力。對此，藍營、退將質疑基層主官容易下錯指令、誤判形勢。綠委王定宇受訪時則說明，這樣的試驗讓習慣一個口令一個動作的狀況，調整為讓負責的軍官有能力整合手邊資源、因應可能變化，演訓目的就是從錯誤中學習，縱使第一次可能會有一些困難出現，這些都必須容忍，讓台灣國軍更現代化、具備戰力。

參謀總長梅家樹日前備詢時說明，去中心化是今年重要訓練目標，有五個面向，各級指揮官要清楚任務、有充分授權、有清楚責任區、周延詳盡的交戰規則，且要有獨立作戰能力，所有規劃就是為了達到訓練目標所設計。

王定宇表示，今年漢光演習是國家建軍以來重要分水嶺，根據質詢參謀總長內容跟相關資料顯示，此次演習首次採取沒有預演、預教，移除跟訓練無關展演，用全兵力在各作戰區採取戰時、實地實時部署。

對於去中心化，王定宇說明，整個部隊指揮鏈來講，原本從參謀本部到各作戰區、各作戰單位，這個指揮鏈還在，但為避免作戰時期指揮鏈被干擾、中斷，也讓台灣部隊走向去中心化，這次每個作戰單位都有ROE（接戰規範），小到小隊甚至某些單位連單兵都有。

王定宇表示，演訓時指揮官要做好規劃跟細分，每個作戰單位負責行動跟執行，其中，任務跟接戰指令都清楚列在接戰規範，演習中統裁官如何評比到位、陣亡、擊傷率等等都是全新設計，這次漢光演習可以說是從早期黃埔蘇聯式的訓練到採用實地實時、最大化兵力部署。

對於全新演訓規劃，王定宇認為，這樣的試驗讓習慣於展演前就知道去哪裡報到、一個口令一個動作的狀況，調整為讓負責的軍官有能力整合手邊資源、因應可能變化，並根據接戰指令做決定，對這次漢光演習給予很高期望，也鼓勵軍方做這樣的改變，縱使第一次可能會有一些困難出現，新舊文化衝擊、全面採取西式概念會不會消化不良，這些都必須容忍，讓台灣國軍更現代化、具備戰力。

王定宇也強調，這次有幾個挑戰，第一、去中心化之後，基層的連班排帶隊官要勇於執行接戰指令、敢於做決策，而不是像過去往上請示，這要做訓練，有人質疑連長下錯指令怎麼辦？這就是演訓目的，從錯誤中學習、改進，透過訓練找出問題，要鼓勵基層敢於做決定。

王定宇表示，以往傳統訓練沒有這一套，訓練將領能夠在演習做中學，這是國軍必須花時間調整跟學習的，烏克蘭從2014年克里米亞戰爭後宣布全面北約化，一直到2022年都沒有完成，但即便如此，都跟俄羅斯蘇聯式體系作戰方式跟資源運用完全不同，也讓烏克蘭有機會以小搏大。

王定宇指出，這樣的調整能學習歐美有實戰經驗部隊，對基層部隊來講是全新考驗，上至將領下至官兵都要學習，要給予國防部跟參與演訓部隊最大支持，希望他們勇於嘗試，讓國家安全最大提升。