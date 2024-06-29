赴基隆挺謝國樑　朱立倫轟：民進黨現在全黨殺一人

▲朱立倫28日赴基隆挺謝國樑。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

對於公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨主席朱立倫昨（28日）到基隆出席國會改革說明會時指出，民進黨現在是全黨殺一人，為了就是要造成社會的抗對、對立，他們是用謝國樑來當一個開頭，國民黨不能讓社會因為個人的恩怨或者是特定人的利益來傷害基隆的好的市長，這是對基隆很大的傷害。

朱立倫指出，謝國樑擔任基隆市長這一年半來，非常認真、非常努力，用愛與和平讓基隆市充滿陽光、充滿愛，讓這個城市更有希望，而民進黨想要用鬥、想要用恨、想要用對立，讓這個城市不能夠安居樂業，這非全民之福，為了基隆的未來，希望他們回頭是岸，能夠即時煞車。

朱立倫說，謝國樑沒有做錯任何一件事情，唯一一件事情，他可能影響了某些人、特定人的利益，可能對某些特定利益的背後有所影響，但是他是為了維護基隆市民的權益，為了護基隆的市產，他認為謝做的是對的事情，他的堅持值得大家肯定，一起為謝國樑加油。

針對有基隆的地方議員認為國民黨現在全黨護一人？朱立倫直言，民進黨現在是全黨要殺一人，為了就是要造成社會的抗對、對立，他們是用謝國樑來當一個影子，當一個開頭、起頭，國民黨不能讓社會因為個人的恩怨或者是特定人的利益來傷害基隆的好的市長，更不可以用對立、對抗讓基隆沒有辦法安居樂業，這是對基隆很大的傷害。

另，對於國民黨智庫副執行長凌濤28日表示，若後續謝國連罷免案真的通過門檻，國民黨非常高度可能性發動罷免基隆市議長童子瑋反制。朱立倫說，如果民進黨傾全力對付謝國樑，一定會有非常多不滿的人同樣以其人之道，還治其人之身，對整個基隆，非基隆之福，因此要再次呼籲，這些所有要傷害基隆的朋友們，能夠停下腳步，能夠及時的回頭，讓基隆能夠安定，能夠和諧。

