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社會 社會焦點 保障人權

衝動男帶小女友連續4天上摩鐵　下場要關3年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿昇（化名）透過交友軟體結識未滿14歲的少女A，竟隱瞞自己的年齡與對方交往，並連續4天相約前往摩鐵發生5次性行為，結果遭女方父親一狀告上法院。台南地院法官近日審理此案，依對未滿14歲之女子為性交罪，共5罪，判處阿昇有期徒刑3年10個月。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿昇隱瞞年齡與少女交往，一時「衝動」結果害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昇先前透過交友軟體結識A女，兩人發展成男女朋友關係，他也在聊天時得知女方未滿14歲，竟控制不住自己的慾望，連續4天約在摩鐵碰面，期間一共發生5次性行為。

後來A女的父親知道此事，氣得報警提告。阿昇到案時，對於自己的犯行均坦承不諱。

台南地院法官認為，阿昇明知A女未成年，竟隱瞞自己的真實年齡與A女交往，甚至發生性行為，對女方的身心健康與人格發展造成不良影響，考量到他已經坦承犯行，最終依對未滿14歲之女子為性交罪，共5罪，各判處有期徒刑3年4個月，應執行刑期為3年10個月，全案仍可上訴。

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