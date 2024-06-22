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社會 社會焦點 保障人權

按一下喇叭就開戰　女騎士氣罵「Ugly」挨罰9千元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小萍（化名）今年1月間騎車外出時，與另一名騎士A男發生行車糾紛，竟當場氣罵對方「Ugly」，因而挨告；她辯稱，當時自己有按一下喇叭，但覺得是A男先來挑釁。台南地院法官日前審理此案，認定小萍觸犯公然侮辱罪，並依法判處她罰金9000元，得易服勞役9日。

機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲小萍與A男發生行車糾紛，卻因為脫口而出的一句「Ugly」挨告。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關。）

判決書中記載，小萍今年1月間騎車行經台南市某路段，因為與A男發生行車糾紛，心生不悅，竟當場罵對方「Ugly」、「神經病」、「X」、「你是什麼東西」等話。A男不甘受辱，檢具事證報警處理，並決定提告。

小萍到案之後僅坦承有罵A男「Ugly」，她辯稱，兩人都是騎機車，當時她有按一下喇叭，是A男先挑釁、妨害自由，她過去雖然有公然侮辱前科，但跟本案無關，路口監視器截圖照片她也看不清楚。

不過，檢方認為，A男在接受警詢及偵查過程中描述詳細，還有雙方騎車路線圖、車輛詳細資料報表、13張路口監視器截圖照片、錄音檔等證據佐證，因此認定本案事證明確，沒有採信小萍的說詞，並依法將她起訴。

台南地院法官認為，小萍發生行車糾紛卻沒有透過理性、和平方式處理，反而出言辱駡，造成A男人格評價受損，考量到她僅坦承部分犯行，至今仍未與A男達成和解或獲得諒解，最終依公然侮辱罪判處她罰金9000元，得易服勞役9日，全案仍可上訴。

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