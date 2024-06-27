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社會 社會焦點 保障人權

騎過路口「回頭看一下」挨告肇逃　台南男2原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿榮（化名）去年2月間騎車行經台南市永康區某巷弄，經過路口時「聽到」有人車倒地的聲響，於是回頭看了一下，沒想到事後竟遭提告涉犯肇事逃逸、過失傷害罪嫌。不過，台南地院法官檢視現場監視器畫面之後，認為兩車當下並無碰撞，加上沒有證據可以證明阿榮是否目擊車禍事故，最終肇逃部分裁定無罪，過失傷害部分公訴不受理。

機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲阿榮聽到車禍聲響，回頭看了一下，竟挨告肇逃。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關。）

檢方主張，阿榮去年2月27日晚間9時許行經台南市永康區某巷弄，經過一處無號誌燈的路口時，沒有停車確認左右來車就貿然直行，導致另一名騎士A因緊急剎車失控打滑，當場人車倒地，造成右手腕及右膝擦挫傷；阿榮當下沒有停車採取任何救護措施，也沒有報警，只是回頭看了一下就逃離現場，涉犯肇事逃逸、過失傷害罪嫌。

阿榮則強調，他經過路口時沒有看見騎士A，騎過去之後聽到後面有聲音，才停下來並轉頭查看，但是當時天色昏暗，他沒有看到人跟車，所以就離開了，並無肇逃的意思。

台南地院法官檢視現場監視器畫面，發現阿榮在騎士A倒地之後，曾短暫回頭看一下，但因為兩車並無直接碰撞，騎士A倒地時，他已經往前行駛，騎士A是在他的左後方倒地，他是否目擊騎士A倒地，顯然有疑慮。

再者，法官指出，騎士A倒地時雖然有發出聲響，縱使阿榮有聽到聲音，但因為兩車並無碰撞，加上當時天色昏暗，也沒有證據證明他有目擊車禍事故，他能否僅憑聲音就聯想到騎士A倒地與自己有關，明顯也有疑慮。

法官表示，客觀上看來，阿榮行經路口時確實有疏於注意的狀況，但檢方所舉的事證，尚不足以證明他有肇逃的犯意，加上查無其他積極證據可以佐證，因此肇逃的部分裁定無罪；而過失傷害的部分，由於雙方已經成立調解，騎士A同意撤告，最終裁定公訴不受理，全案仍可上訴。

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