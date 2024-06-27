　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻指控，丈夫阿輝（化名）與負責照顧家中長輩的居服員小鳳（化名）發生婚外情，小鳳甚至在電話中直接表明「會讓妳老公回不來」，讓她感到很害怕，因而決定報警提告。不過，台南地院法官認為，小鳳那句話應該是希望阿輝離家與她在一起，加上查無證據顯示她有加害男方的意思，最終裁定無罪。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小鳳在電話中嗆正宮「會讓妳老公回不來」，她辯稱，自己的意思是要阿輝離家跟她在一起。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方指出，小鳳原本擔任居服員負責照顧阿輝家中的長輩，沒想到卻與阿輝變成男女朋友關係，被正宮抓包之後選擇在去年1月間離職；然而，雙方的感情糾葛仍未解決，去年11月間阿輝與小鳳正在講電話時，講到一半被正宮接過，小鳳竟在電話中直言「會讓妳老公回不來」，讓正宮感到很擔心，因而決定報警，並對小鳳提告恐嚇危害安全罪。

小鳳則辯稱，她沒有恐嚇的意思，之所以會說那句話，是希望阿輝跟她走，並非意欲加害男方。

台南地院法官當庭檢視小鳳與正宮之間的對話錄音檔，發現正宮曾多次表達聽不懂小鳳的話，小鳳一氣之下回答，「我都讓他一天都不回去，我讓他一天不能回去，妳都叫他都不要出門，妳才會知道沒回去是怎樣」，正宮聽完之後便掛斷電話。

法官表示，從字面意義看來，小鳳的意思並不一定是指要對阿輝不利，考量到他們之間的感情糾葛，小鳳聲稱那句話的意思是希望阿輝離家跟她在一起，也並非全然無據，加上現階段查無其他證據足以證明小鳳有加害阿輝的意圖，最終認定她的行為沒有構成恐嚇要件，裁定無罪，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／00940首配0.05元！　半小時灌10萬張大量
連3天連絡不上王仁甫！　季芹整晚失眠奔機場
獨／天母超夯甜點店　老闆呼麻被抓4次慘了
獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　內湖愛爸老闆陳屍寵物店
快訊／台股重挫逾220點！　台積電跌9元至951
冷氣洗濾網！台電曝「2NG洗法」超母湯：恐害變形
85萬人領錢！8年度勞保年金調漲　今日入帳
蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」！　網激動：都市傳說來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南大樓火警「疑充電電池釀禍」　地板橈出大洞...2女嗆傷送醫

獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

婆婆強勢前夫懶！去小七都要請示　王婧變身運轉手看盡奧客百態

美魔女教授楊智惠　大動作反控誣告

婦鬼切2車道摔倒氣問「誰撞我」　反遭火砲阿伯震撼教育

騎過路口「回頭看一下」挨告肇逃　台南男2原因獲無罪

「阿彌陀佛姐」遭追撞！左手骨折多處擦傷　目擊者：滿臉都是血

獨／天母超夯甜點店連市長都愛！老闆「太愛呼麻」被抓4次這下慘了

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌「15年後暴打老同學」　判決曝光

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

地震！正妹師嚇喊想戴安全帽　要學生讓她先跑拗「我最冷靜」

台南大樓火警「疑充電電池釀禍」　地板橈出大洞...2女嗆傷送醫

獨／營登下不來！曾崩潰怒吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

婆婆強勢前夫懶！去小七都要請示　王婧變身運轉手看盡奧客百態

美魔女教授楊智惠　大動作反控誣告

婦鬼切2車道摔倒氣問「誰撞我」　反遭火砲阿伯震撼教育

騎過路口「回頭看一下」挨告肇逃　台南男2原因獲無罪

「阿彌陀佛姐」遭追撞！左手骨折多處擦傷　目擊者：滿臉都是血

獨／天母超夯甜點店連市長都愛！老闆「太愛呼麻」被抓4次這下慘了

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌「15年後暴打老同學」　判決曝光

超思案成國會改革調查首例　陳駿季：應由司法、監察分權處理

「斑馬效應」？　本屆NBA選秀前6順位法國好手強佔3席

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

周杰倫有機會！蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」　拚最快速度辦演唱會

將對俞大㵢停職調查？　林佳龍「不會」：相關爭議有跟府院報告

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量　測試10元發行價

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災　南消籲請經常檢查瓦斯爐具管線防火

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

比丘尼搭火車大聲放佛經！列車長制止竟反嗆：小心因果制裁

尼克強化鋒線！　阿努諾比5年69億續留

４歲童打到球直衝３壘　媽笑：至少知道踩壘包

社會熱門新聞

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

工程師唱完KTV性侵女友人！狂拍26張私密照

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台南火爆糾紛！騎士逆向闖紅燈路口踹車

高雄「網紅主委」爆涉毒　通安宮：個人行為

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

婦鬼切2車道摔倒氣問誰撞的　遭他罵翻

想靠連署書賺錢　小黃理事長賠15萬被訴

女吃泡麵昏睡下體痛醒急診　竟是鄰居下藥性侵

更多熱門

相關新聞

回頭看一下挨告肇逃　騎士2原因獲無罪

回頭看一下挨告肇逃　騎士2原因獲無罪

騎士阿榮（化名）去年2月間騎車行經台南市永康區某巷弄，經過路口時「聽到」有人車倒地的聲響，於是回頭看了一下，沒想到事後竟遭提告涉犯肇事逃逸、過失傷害罪嫌。不過，台南地院法官檢視現場監視器畫面之後，認為兩車當下並無碰撞，加上沒有證據可以證明阿榮是否目擊車禍事故，最終肇逃部分裁定無罪，過失傷害部分公訴不受理。

阿伯辣椒水對戰木棍　下場曝光！

阿伯辣椒水對戰木棍　下場曝光！

被騙仍借出帳戶　她自稱戀愛腦下場GG

被騙仍借出帳戶　她自稱戀愛腦下場GG

按喇叭開戰　女氣罵「Ugly」挨罰9千

按喇叭開戰　女氣罵「Ugly」挨罰9千

他付7800元見「女神」　警一查是男的

他付7800元見「女神」　警一查是男的

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

何如芸兒認「早知爸媽會離婚」　她哽咽：他們不曾怨我

傳中國盯梢節目！劉寶傑怒吼：有種抓我

捨兄弟正式合約　林逸翔重新選秀

更多

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面