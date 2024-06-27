小三放話「讓妳老公回不來」　正宮怒告卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻指控，丈夫阿輝（化名）與負責照顧家中長輩的居服員小鳳（化名）發生婚外情，小鳳甚至在電話中直接表明「會讓妳老公回不來」，讓她感到很害怕，因而決定報警提告。不過，台南地院法官認為，小鳳那句話應該是希望阿輝離家與她在一起，加上查無證據顯示她有加害男方的意思，最終裁定無罪。

▲小鳳在電話中嗆正宮「會讓妳老公回不來」，她辯稱，自己的意思是要阿輝離家跟她在一起。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方指出，小鳳原本擔任居服員負責照顧阿輝家中的長輩，沒想到卻與阿輝變成男女朋友關係，被正宮抓包之後選擇在去年1月間離職；然而，雙方的感情糾葛仍未解決，去年11月間阿輝與小鳳正在講電話時，講到一半被正宮接過，小鳳竟在電話中直言「會讓妳老公回不來」，讓正宮感到很擔心，因而決定報警，並對小鳳提告恐嚇危害安全罪。

小鳳則辯稱，她沒有恐嚇的意思，之所以會說那句話，是希望阿輝跟她走，並非意欲加害男方。

台南地院法官當庭檢視小鳳與正宮之間的對話錄音檔，發現正宮曾多次表達聽不懂小鳳的話，小鳳一氣之下回答，「我都讓他一天都不回去，我讓他一天不能回去，妳都叫他都不要出門，妳才會知道沒回去是怎樣」，正宮聽完之後便掛斷電話。

法官表示，從字面意義看來，小鳳的意思並不一定是指要對阿輝不利，考量到他們之間的感情糾葛，小鳳聲稱那句話的意思是希望阿輝離家跟她在一起，也並非全然無據，加上現階段查無其他證據足以證明小鳳有加害阿輝的意圖，最終認定她的行為沒有構成恐嚇要件，裁定無罪，全案仍可上訴。