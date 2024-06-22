多次被騙仍為愛借帳戶　她自曝「戀愛腦」下場關半年、罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

6旬婦人阿彩（化名）因為外國男友「詹姆士」想要投資比特幣，竟將女兒的銀行帳戶提供給對方使用，還幫忙依照指示將受騙民眾匯入帳戶的45萬元領出。雖然阿彩到案之後自稱「戀愛腦」才會被人利用，但台南地院法官認為，她過去有遭詐騙的經驗，應當不會再輕易上當，最終還是不採信她的說詞，並依洗錢罪判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元。

▲阿彩自稱多次被騙，仍為了「外國男友」將女兒的銀行帳戶提供給對方使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿彩平時透過LINE與暱稱為「詹姆士」的網友聯絡，並將女兒的銀行帳戶提供給對方使用；沒想到詹姆士拿到帳戶之後，隨即利用交友軟體尋找新目標，向受害者表示自己正在葉門服役，即將退役，希望對方幫忙代收1000萬元美金的獎賞金，但需要先繳納一筆相關費用才能拿到錢，成功誘騙受害者匯款45萬元。

接著，阿彩依照詹姆士的指示前往銀行臨櫃提領現金45萬元，再以不詳方式轉交給男方。後來受害者驚覺有異報警，警方循線追查，這才找上阿彩。

阿彩辯稱，詹姆士是她在網路上認識的外國男友，詹姆士說要做比特幣生意，需要一個帳戶給台灣買家交易使用，需要用錢的時候，才會指示她去臨櫃領錢，再去買比特幣轉至對方說的錢包地址。

然而，阿彩從來沒有見過詹姆士，根本不知道對方的姓名、年齡、身分背景，也拿不出雙方的對話紀錄資料。台南地院法官認為，阿彩曾有遭詐騙而接受偵查的經驗，應當知道不能將銀行帳戶隨便交給身分不詳的人使用，也不能依照他人指示去提領或轉匯不明款項，因此不能僅憑她自述「因為戀愛腦才會依照指示行動」，就認定她沒有詐欺、洗錢的不確定故意。

法官表示，阿彩自稱有多次被騙經歷，卻還是將銀行帳戶提供給他人使用，足見她的價值觀念嚴重偏差，考量到她犯後否認犯行，迄今未與受害者達成和解，最終依洗錢罪判處她有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。