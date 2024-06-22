　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

多次被騙仍為愛借帳戶　她自曝「戀愛腦」下場關半年、罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

6旬婦人阿彩（化名）因為外國男友「詹姆士」想要投資比特幣，竟將女兒的銀行帳戶提供給對方使用，還幫忙依照指示將受騙民眾匯入帳戶的45萬元領出。雖然阿彩到案之後自稱「戀愛腦」才會被人利用，但台南地院法官認為，她過去有遭詐騙的經驗，應當不會再輕易上當，最終還是不採信她的說詞，並依洗錢罪判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿彩自稱多次被騙，仍為了「外國男友」將女兒的銀行帳戶提供給對方使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿彩平時透過LINE與暱稱為「詹姆士」的網友聯絡，並將女兒的銀行帳戶提供給對方使用；沒想到詹姆士拿到帳戶之後，隨即利用交友軟體尋找新目標，向受害者表示自己正在葉門服役，即將退役，希望對方幫忙代收1000萬元美金的獎賞金，但需要先繳納一筆相關費用才能拿到錢，成功誘騙受害者匯款45萬元。

接著，阿彩依照詹姆士的指示前往銀行臨櫃提領現金45萬元，再以不詳方式轉交給男方。後來受害者驚覺有異報警，警方循線追查，這才找上阿彩。

阿彩辯稱，詹姆士是她在網路上認識的外國男友，詹姆士說要做比特幣生意，需要一個帳戶給台灣買家交易使用，需要用錢的時候，才會指示她去臨櫃領錢，再去買比特幣轉至對方說的錢包地址。

然而，阿彩從來沒有見過詹姆士，根本不知道對方的姓名、年齡、身分背景，也拿不出雙方的對話紀錄資料。台南地院法官認為，阿彩曾有遭詐騙而接受偵查的經驗，應當知道不能將銀行帳戶隨便交給身分不詳的人使用，也不能依照他人指示去提領或轉匯不明款項，因此不能僅憑她自述「因為戀愛腦才會依照指示行動」，就認定她沒有詐欺、洗錢的不確定故意。

法官表示，阿彩自稱有多次被騙經歷，卻還是將銀行帳戶提供給他人使用，足見她的價值觀念嚴重偏差，考量到她犯後否認犯行，迄今未與受害者達成和解，最終依洗錢罪判處她有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。

ET快訊
台積電爆2892萬違約交割　專家推測「少年股神」翻車慘遭軋空
快訊／台中百公斤男「廁所摔倒」無心跳！　多名救護搶命
全台熱爆！　「紅到翻紫」恐飆38度
快訊／國道1號南下「3車追撞」！　回堵5km
鄰居做網拍「借車位放貨」　老公一周沒開車反被嗆！她火了
38死！廣東平遠「洪水猛灌」畫面曝光　　5.5萬人受災
馬來貘抵台運輸籠「發現血跡」！　打開已無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣500元「安仔」被供出！聽障窮單親媽扯辯：是冰糖　下場出爐

快訊／台中百公斤壯男「廁所摔倒」無心跳　多名救護聯手搶命

柴柴路口亂跑「害2車擦撞還肇逃」　飼主裝沒事...警鷹眼揪出開罰

電話中爆口角！基隆男拿摺疊刀衝好友家刺死他　遭羈押禁見

快訊／國1南下340K高科路段3車追撞！　後方回堵5km　

新竹新埔透天厝火警！恐怖黑煙狂竄　消防奮戰3小時撲滅火勢

多次被騙仍為愛借帳戶　她自曝「戀愛腦」下場關半年、罰3萬

騙100萬退休金車手裝傻「主管叫我來的」　11張員工證讓他栽了

快訊／繼續關！柯旻豪「想老婆」又被打槍　法院裁定延押2月

「爆發力瞬間」高雄女誤踩油門猛撞加油島　暴衝畫面曝！

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

汽車撞分隔島 倒車突高速繞圈720度！撞翻4機車

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

賣500元「安仔」被供出！聽障窮單親媽扯辯：是冰糖　下場出爐

快訊／台中百公斤壯男「廁所摔倒」無心跳　多名救護聯手搶命

柴柴路口亂跑「害2車擦撞還肇逃」　飼主裝沒事...警鷹眼揪出開罰

電話中爆口角！基隆男拿摺疊刀衝好友家刺死他　遭羈押禁見

快訊／國1南下340K高科路段3車追撞！　後方回堵5km　

新竹新埔透天厝火警！恐怖黑煙狂竄　消防奮戰3小時撲滅火勢

多次被騙仍為愛借帳戶　她自曝「戀愛腦」下場關半年、罰3萬

騙100萬退休金車手裝傻「主管叫我來的」　11張員工證讓他栽了

快訊／繼續關！柯旻豪「想老婆」又被打槍　法院裁定延押2月

「爆發力瞬間」高雄女誤踩油門猛撞加油島　暴衝畫面曝！

賣500元「安仔」被供出！聽障窮單親媽扯辯：是冰糖　下場出爐

藍鷹行動吵到成功高中學生　朱立倫道歉：昨立即將聲音關掉

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

Karina舞台裝出包「皮膚磨到發紅」！超痛畫面曝　粉怒列公司2年7罪狀

球王辛納連3戰血戰3盤　力退地主史卓夫晉級哈雷賽4強

台積電爆2892萬違約交割　專家推測「少年股神」翻車慘遭軋空

行政院、民進黨提釋憲反國會改革！　朱立倫：藍趁空窗期儘速抓弊

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

冷氣洗完還是吹不涼！網喊「補冷媒」師傅1狀況搖頭：浪費錢

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

台南某國小童被磚塊砸頭　學校裝沒事校長照退休

新自強號出軌釀9傷　最快今午前搶通

自強號出軌　雨量「僅2.5毫米」竟爆發土石流

高雄女開車誤踩油門撞進加油島

王貴鋒遭求刑15年！親友火速籌1.5億交保免延押

男老師追國中女被開除　學生提國賠55萬

台中休旅車魔性轉圈撞4車！2招救命

嘉義朴子配天宮旁廁所「驚見人屍」

即／北市信義區多處停電！台電回應了

賓士掛假牌上路　結果被AI抓到慘了

信義區8次通報停電！台電晚間說明了

更多熱門

相關新聞

詐騙車手被逮裝無辜 員警斥：你在做什麼自己不知道?

詐騙車手被逮裝無辜 員警斥：你在做什麼自己不知道?

桃園市一名60多歲王姓男子遭假投資真詐騙，禁不住「理財專員」的鼓吹，分次將100萬元退休金全數投入，想領出盈利時詐團表示，想領錢須再繳50萬元保證金才能領錢，被害人驚覺遭詐向警方報案，並與警方合作誘出逮捕41歲賴姓車手，但賴嫌供稱是主管要他來的，警方則從他身上搜出擔任11張各家公司的員工證，讓他啞口無言。

按喇叭開戰　女氣罵「Ugly」挨罰9千

按喇叭開戰　女氣罵「Ugly」挨罰9千

IG被盜！苦主PO一張限動詐團嚇到登出

IG被盜！苦主PO一張限動詐團嚇到登出

他芭達雅大玩3人行！醒來保險箱全空

他芭達雅大玩3人行！醒來保險箱全空

免費股群「只報進出場」怎詐騙？內行曝手法

免費股群「只報進出場」怎詐騙？內行曝手法

關鍵字：

台南地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

住戶亂丟大便！管委會嗆調「彩色畫面」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

新自強號撞落石出軌　乘客曝撞擊現場

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面