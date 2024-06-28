103台籍人士涉詐峇里島被逮　外交部籲印方調查後遣送回國

▲印尼破獲涉嫌網路犯罪案件逮捕103人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

印尼峇里島移民局昨（27日）在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，其中持有台灣護照的人數為103人。印尼移民署表示，查獲多台電腦和手機，懷疑這群人涉嫌網路犯罪，正在調查中。對此，我國駐印尼代表處表示，掌握相關調查進度，並請印尼方於調查完竣後，儘快將我國籍犯嫌遣送回台。

印尼峇里島移民局26日發動今年規模最大的逮捕行動，逮捕103名外籍人士。先前消息指其中14人為台灣人，不過移民官員戈達姆（Saffar Muhammad Godam）28日表示，即將把持有台灣護照的人驅逐出境，人數為103人。

我國駐印尼代表處於6月27日接獲印尼移民總局通報，在峇里島查獲103名涉嫌從事網路犯罪的外國籍人士，其中至少14名犯嫌為我國籍。印尼當局現正依涉嫌違反印尼移民法令進行調查中，並將續依法將外國籍犯嫌驅逐出境，或進行其他適法處理。

我國駐印尼代表處已積極協調印尼提供我國籍犯嫌名單，並將儘速派員赴峇里島進行領務探視。本案駐處將持續與印尼當局保持密切聯繫，掌握相關調查進度，並請印尼方於調查完竣後，儘快將我國籍犯嫌遣送回台。

外交部再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，除觸犯當地國法律，影響個人前途，損害國家形象，也可能危及自身安全，得不償失。