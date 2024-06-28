台灣很好「1原因崩潰」　陸人妻下次不來！台人點頭：也受不了

▲走在街頭非常酷熱。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣未來一周（28日至7月4日）可能出現破38度極端高溫！一名大陸人妻直呼，回台1個月生活，但炎熱天氣讓她超崩潰，直言「台灣很好」但下次絕不會再挑夏天返台，文章引來台灣網友點頭，「連台灣人自己都受不了」、「沒辦法告訴你什麼時候是春天、秋天和冬天！」

一名人妻在小紅書以「台灣很好，下次不來了」為標題發文，這次睽違9年陪老公回台看家人，住了1個月讓她熱到崩潰，「真的是站在室外陰涼的地方，額頭就不停的冒汗！」

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對此，她認真呼籲，「下次絕對不要夏天回來了（給大家的忠告）」，考慮秋天，冬天或者春天的天氣比較舒適。事實上，原PO本來要去一趟花蓮太魯閣，但因地震緣故而作罷，她也想好下次返台旅遊清單，「要去台南玩，去蘭嶼或小琉球潛水。」

最後，原PO也自曝，小倆口回來1個月時間狂吃美食，好吃到讓她胖了6公斤，「回去要減肥了！」

底下網友熱議，「敢在夏天去台灣的都是勇士」、「5-10月我不敢回台北」、「真心建議不要夏天來，台灣的夏天連台灣人自己都受不了」、「最高到40度，但濕度很高，體感溫度更高，建議不要夏天來，超曬」、「夏天可以來台灣的高山地區，舒適又涼爽」；甚至有台人笑回，「我想了又想，發現沒辦法告訴你什麼時候是春天、秋天和冬天」。