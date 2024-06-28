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暑假壽星、12歲以下兒童免費入場　全台主題樂園優惠一次看

▲▼主題樂園暑假推出優惠搶客。（圖／觀光署提供）

▲主題樂園暑假推出優惠搶客。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光遊樂園搶攻暑假旅遊戲水商機，全台樂園推出優惠，包括姓名中有「水」字或部首，門票5折，或穿著指定服飾或做出指定動作等，門票都有優惠；另7月、8月出生壽星、12歲以下兒童可免費玩部分遊樂園。

交通部觀光署今彙整全台17家主題樂園活動方案，包括暑假出生壽星或12歲以下兒童可免費入場、名字中有水字或部首以及指定穿著和動作等都有門票優惠，此外，觀光署也集結全台24家樂園、啦啦隊女孩巫苡萱跟宜芳擔任宣導大使的「台灣好樂園遊點樂」，今年11月30日前進入樂園遊玩，可參加月月抽iPhone、季季抽10萬、年底抽100萬。

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觀光署表示，只要到「台灣好樂園messenger」註冊線上會員，入園時在票口掃「台灣好樂園專屬入園QRcode」，系統就會引導登錄抽獎，還會不定時推出抽「遊好康樂園門票折抵」100元起最高折500元，遇特殊檔期優惠視樂園規定擇一使用。此外，麗寶樂園等6家主題樂園業者提供搭乘公共運輸入園的遊客優惠方案。

全台樂園優惠如下：

●劍湖山世界
命中有「水」，連戲水也能有優惠!劍湖山世界從6/22一直到9/1推出特別活動，只要「有效證件中姓名帶有"水"或水部首"氵"」，原價999的門票只要499元，相當打5折。當月壽星憑證購票更是400元有找，只要399元。想要睡飽再出門，午後1點入園門票499元。

●六福村主題遊樂園
型男們，六福村在找你!男性在現場購票時秀出指定動作，原價799元的水樂園門票就只要399元，女性穿著指定服裝也能比照同等優惠，另外，到六福村穿著指定服裝可享暢玩水陸樂園優惠價僅899元，優惠到9/8喔。

▲▼暑假主題樂園推出優惠。（圖／觀光署提供）

▲暑假主題樂園推出優惠。（圖／觀光署提供）

●九族文化村
九族文化村7/1-9/1推出「Wow清涼大樂冰」活動，不僅門票特價830元，隨票再送大家樂抽獎券，讓遊客試手氣。在西班牙海岸、水立方著指定服裝，再開心領200元消費券，兒童則是100元。

●小叮噹科學主題樂園
暑假期間(7/1-8/31)七、八月當月壽星到小叮噹科學主題樂園，即享有免費招待入園，門票原價720元。不是壽星也有優惠，活動期間入園贈送「餐飲活動折價券」，並加碼送「摸彩券」，連續8週每週抽出黃金大獎幸運兒。

●遠雄海洋公園
遠雄海洋公園主推當月壽星優惠方案，於7/1-8/31期間入園，七、八月壽星本人不用錢，方案需兩人成行，一人臨櫃買全票990元。

此外，6/29-8/31現場臨櫃購票推出優惠價，購買全票只要890元(原價990元)；12歲以下學童(民國100年後出生)入園免費(需兩人成行，同行者需臨櫃買990元全票)。

●西湖渡假村
12歲以下學童7/1-8/31可免費爽玩(需搭配成人購票)西湖渡假村，園區包括凡爾賽花園、氣墊遊戲區、泡泡廣場等共有8大主題景區，活動期間原價399元可一票玩到底。

▲▼暑假主題樂園推出優惠。（圖／觀光署提供）

▲暑假主題樂園推出優惠。（圖／觀光署提供）

●義大世界（義大遊樂世界）
義大世界不只搶戲水商機，更瞄準父親節跟七夕推出一籮筐好康。6/29-9/1門票原價899元的水戰樂園僅需699元；另外8/1-8/8爸爸們入園只要388元，還加贈100元的Mall電子抵用券(指定品牌)。至於情侶七夕當天(8/10) 於票口購票時做出指定動作，可享「一吻定情」優惠777元，相當43折。

●雲仙樂園
雲仙樂園鎖定父親節跟七夕推活動，8/8當天推出「父親節響宴」四菜一湯，價錢最低2,580元起+10%。8/10和8/11雲仙樂園則針對七夕推出「山泉水藥草浴專案」，雙人私湯1,280元(1.5小時)。此外，7/1-9/1還推出夜間賞蛙免費導覽。

●九九峰動物樂園
位在南投的九九峰動物樂園7/1-9/30期間，推出身分證戶籍地在苗栗縣、新竹縣、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等8縣市或開頭英文字母為B,M,K,O,J,I,N,P的民眾，不分平假日560元的成人票都只要460元。就算沒有設籍在中部，憑身分證字號任一數字對應當日星期幾，也比照同等優惠，方案持續到年底。

●麗寶樂園
麗寶樂園6/29-9/1推出「海陸空3選2 遊你配」，探索世界/馬拉灣票亭購票時，各票種加100元就可升等「水陸樂園」暢玩或「雙園擇一加摩天輪」。

●尚順育樂世界
全台最大室內樂園的尚順育樂世界推出暑假(7/1-9/1)優惠，什麼條件都不用，原價1199元的遊園券優惠只要599元。身高未滿90cm的幼童可免費遊玩，需由一位成人購票並陪同入場。

●野柳海洋世界
野柳海洋世界從即日起到8/31，每逢假日就推出「野世夏日搜查線-美食線」活動，遊客先去售票口拿取美食蒐集卡，按照指示於指定地點購買三種指定美食，集滿後便可參加抽獎，抽獎分成三波進行，每一波會抽出10位幸運兒獲得特製獎品「海洋世界環保餐具收納袋」。

▲▼暑假主題樂園推出優惠。（圖／觀光署提供）

▲主題樂園暑假推出優惠搶客。（圖／觀光署提供）

●柳營尖山埤渡假村
7/1-8/31期間到柳營尖山埤渡假村，彷彿一秒到日本!期間推出「夏日和風FUN假趣」，營造多處日式文化拍照場景，於現場購票以兒童票價100元計(團體不適用)。票口還會提供免費浴衣租借30分鐘。另外於園內拍照蒐集角落動物並上傳FB打卡分享兌換小禮物。

●綠舞莊園日式主題遊樂區
綠舞莊園日式主題遊樂區邀請遊客暑假期間入園感受日式風情的浴衣體驗跟抹茶文化，只要在粉專按讚並拍照打卡就送萌寵牧草一把。

●杉林溪森林生態渡假園區
杉林溪森林生態渡假園區7/1-8/31推出「星空解說」，免費提供夜間螢火蟲導覽跟銀河觀星解說，邀民眾夏季觀星、賞螢火蟲。

●泰雅渡假村
泰雅渡假村即日起到8/31，推出與園區荷花合照並打卡「皇上，你還記得大明湖畔的泰雅渡假村嗎？」，住宿可享「平日 7.5 折、假日 8.5 折」優惠；BBQ露營區「假日優惠300 元/人」(原價350/人)。只要入園渡假即可享有哈扣公園高空繩索場「買1送1」。

●小墾丁渡假村
小墾丁渡假村邀民眾呼朋引伴入住獨棟木屋，從即日起到8/31推出「盛夏玩水趣」專案，兩人4,275元，四人則是7,766元，內容包括一泊二食、調飲DIY、戲水用具借用券跟冰棒兌換卷等。

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