觀光署加碼「台灣好行免費」擴及宜蘭　台灣觀巴也2折

▲宜花東旅運優惠 。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

因0403花蓮震災影響，重創台灣東部觀光產業，地震路斷亦位於宜花之間，宜蘭地區同樣受到影響。觀光署今宣布，花東旅遊優惠將加碼擴及宜蘭，7月起為期1個月，持電子票證搭台灣好行免費，台灣觀巴2折。

觀光署表示，為振興宜花東地區觀光發展，並鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，交通部觀光署前於6月1日起推出花東地區便利旅運優惠措施，今再加碼擴及宜蘭地區，7月1日起至12月31日止，持電子票證搭乘台灣好行4條路線享客運票價免費、台灣觀巴套裝旅遊行程12條遊程享2折優惠，鼓勵民眾到花東地區旅遊，亦可串遊宜蘭地區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜花東旅運優惠 。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，台灣好行在宜花東地區共計10條路線參與優惠活動，均具特色，可沿途欣賞花東縱谷與東部海岸壯麗美景、宜蘭東北角海岸線鬼斧神工的奇特景致，亦可來趟舒緩身心的溫泉之旅，另外台灣觀巴在宜花東地區共有24條遊程參與2折優惠活動，可以深度體驗主題式的套裝行程，少人成行，定期出發，探索網紅打卡秘境。

除觀光振興優惠措施外，觀光署表示，將持續推動觀光運輸優質服務，除串遊宜花東地區的台灣好行及台灣觀巴優惠路線外，目前全台共有60條台灣好行路線參與半價優惠，67條台灣觀巴套裝旅遊行程參與2人同行1人免費。