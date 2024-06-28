【廣編】板橋大遠百北海道函館文化物產展　美味與新奇大集結

▲函館市大泉潤市長與遠東百貨營運長林彰豊副總（圖中）共同為板橋大遠百北海道函館文化物產展揭幕。

圖、文／板橋大遠百提供

想念日本的美食，卻還沒辦法排假出國嗎？板橋大遠百聽到了！自即日起至7月16日於板橋大遠百7F活動中心、B1綠洲區熱烈舉辦「北海道函館文化物產展」，直接將日本北海道精緻美食與必買伴手工藝品帶到消費者眼前。現場除了展售各式各樣的超人氣眼花撩亂的美食點心外，還有當地極具代表性的物產、工藝品以及文化特色，可以說是原汁原味的北海道風情，喜愛日本文化的消費者絕對不容錯過。

板橋大遠百更是加碼推出各式滿額贈活動，凡於北海道函館文化物產展活動期間，全館百貨服飾單筆滿3500元即贈100元北海道函館文化物產展抵用券、於北海道函館文化物產展單筆消費滿10000元再加贈500元北海道函館文化物產展抵用券，還有HAPPY GO卡友滿額禮，凡於北海道函館文化物產展會場單筆消費滿1200元，即贈各式日本精緻美食，週週都有新口味，買越多送越多。

北海道函館文化物產展獨家推出High Tea日本「天皇杯」受賞茶園園主-增田剛巳監製，精選伊勢地區上等抹茶製作的抹茶霜淇淋，絕對是值得一期一會的美味。66CheeseCake推出的北海道奶油三明治冰淇淋，除了使用日本「四葉鮮奶」製作，乳酪也必須是最濃郁的「袋鼠乳酪」，今夏就跟超人氣精緻可愛的三明治冰淇淋一起度過。另外，展場還有各式初登場的北海道熟食，包括詮屋台的日式豬肉炒麵、山賊屋台的山賊玉米及各式加熱即食的道地函館墨魚飯、鹽烤秋刀魚等精緻料理，讓人享受日料不用坐飛機。