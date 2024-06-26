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社會 社會焦點 保障人權

鄉長勒索業者！立委辦公室主任涉收賄數百萬　檢警掃蕩綠能黑金

記者劉昌松／台北報導

最高檢察署25日發動綠能掃黑肅貪專案，台北地檢署指揮調查局偵辦後，懷疑前立委廖國棟辦公室主任洪天盛，涉嫌收受業者數百萬元賄賂，施壓政府機關重啟屏東牡丹水庫太陽能發電標案，因此將正在獄中服刑的洪男提訊後還監。另外，雲林麥寮前鄉長蔡長昆涉藉勢藉端勒索綠能廠商，被檢察官搜索查扣不法所得270萬元後，也遭羈押禁見。

▲▼前立委廖國棟助理洪天盛。（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委廖國棟助理洪天盛被從監獄借提，針對涉嫌收受綠能業者賄賂案接受訊問。（圖／記者劉昌松攝）

洪天盛的妻子林雨平曾因藉口洪是廖國棟的助理，詐騙有意角逐衛福部旗山醫院院長郭姓醫師230萬元，被判刑10月，後來林雨平有意競選宜蘭平地原住民立委又賄選買票，洪天盛、林雨平夫妻個被判刑3年6月、3年2月確定，洪天盛一度棄保潛逃遭通緝，目前已到案服刑中。

檢調獲報，經濟部水利署2016年間規劃，在屏東縣牡丹水庫大壩邊坡，設置太陽光電發電系統，但因在地反彈聲浪等因素，多次舉行招商說明後，都無法順利開標，蔡姓、李姓等3名已投入資本的綠能業者，涉嫌在2019、2020年間，行賄洪天盛，希望藉立委職權，施壓水利署、南區水資源局，重啟牡丹水庫的光電標案。

▲▼北檢偵辦前立委廖國棟辦公室主任洪天盛收受綠能業者賄賂相關證物。（圖／最高檢提供）

▲北檢偵辦洪天盛收受綠能業者賄賂案的相關證物。（圖／最高檢提供）

北檢檢察官顏伯融、朱家蓉25日指揮調查局北機站等單位，兵分10路搜索，將貪污收賄遭判刑的洪天盛從獄中借提出來，經漏夜訊問後，26日押還監獄。蔡姓等3名涉案業者則各自遭限制出境、出海，全案正持續擴大偵辦中。

此外，雲林地檢署檢察官段可芳指揮彰化縣調站、廉政署中調組等單位，偵辦麥寮鄉前鄉長蔡長昆、以及前台西鄉長的丁姓丈夫，分別向藉勢藉端勒索綠能廠商，或是恐嚇取財等案件，經搜索後，在蔡姓鄉長住處查扣270萬元不法所得，並在26日向雲林地院聲請將蔡男與陳姓白手套依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准，前台西鄉長的丁姓丈夫則獲30萬元交保，須於1個月內繳回全部不法所得。

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢查扣前麥寮鄉長蔡長昆勒索的現金財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最高檢察署表示，法務部長鄭銘謙日前宣示妨害綠能等重大犯罪，嚴查速辦、從重追訴，檢察機關因此啟動「靖平專案」，強力進行綠能掃黑肅貪，首波由台北、雲林2地檢署展開查緝。

檢察總長邢泰釗表示，「將定期同步掃蕩、訴本清源，，讓不肖公務員、民代不敢收，廠商不敢送。」最高檢並呼籲行賄廠商自首檢舉不法官員，將依《證人保護法》規定保密身分，並減輕或免除其刑；涉案公務員或民代若自首也有機會轉作污點證人。

 
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