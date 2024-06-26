鄉長勒索業者！立委辦公室主任涉收賄數百萬　檢警掃蕩綠能黑金

記者劉昌松／台北報導

最高檢察署25日發動綠能掃黑肅貪專案，台北地檢署指揮調查局偵辦後，懷疑前立委廖國棟辦公室主任洪天盛，涉嫌收受業者數百萬元賄賂，施壓政府機關重啟屏東牡丹水庫太陽能發電標案，因此將正在獄中服刑的洪男提訊後還監。另外，雲林麥寮前鄉長蔡長昆涉藉勢藉端勒索綠能廠商，被檢察官搜索查扣不法所得270萬元後，也遭羈押禁見。

▲前立委廖國棟助理洪天盛被從監獄借提，針對涉嫌收受綠能業者賄賂案接受訊問。（圖／記者劉昌松攝）

洪天盛的妻子林雨平曾因藉口洪是廖國棟的助理，詐騙有意角逐衛福部旗山醫院院長郭姓醫師230萬元，被判刑10月，後來林雨平有意競選宜蘭平地原住民立委又賄選買票，洪天盛、林雨平夫妻個被判刑3年6月、3年2月確定，洪天盛一度棄保潛逃遭通緝，目前已到案服刑中。

檢調獲報，經濟部水利署2016年間規劃，在屏東縣牡丹水庫大壩邊坡，設置太陽光電發電系統，但因在地反彈聲浪等因素，多次舉行招商說明後，都無法順利開標，蔡姓、李姓等3名已投入資本的綠能業者，涉嫌在2019、2020年間，行賄洪天盛，希望藉立委職權，施壓水利署、南區水資源局，重啟牡丹水庫的光電標案。

▲北檢偵辦洪天盛收受綠能業者賄賂案的相關證物。（圖／最高檢提供）

北檢檢察官顏伯融、朱家蓉25日指揮調查局北機站等單位，兵分10路搜索，將貪污收賄遭判刑的洪天盛從獄中借提出來，經漏夜訊問後，26日押還監獄。蔡姓等3名涉案業者則各自遭限制出境、出海，全案正持續擴大偵辦中。

此外，雲林地檢署檢察官段可芳指揮彰化縣調站、廉政署中調組等單位，偵辦麥寮鄉前鄉長蔡長昆、以及前台西鄉長的丁姓丈夫，分別向藉勢藉端勒索綠能廠商，或是恐嚇取財等案件，經搜索後，在蔡姓鄉長住處查扣270萬元不法所得，並在26日向雲林地院聲請將蔡男與陳姓白手套依《貪污治罪條例》聲押禁見獲准，前台西鄉長的丁姓丈夫則獲30萬元交保，須於1個月內繳回全部不法所得。

▲雲林地檢查扣前麥寮鄉長蔡長昆勒索的現金財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最高檢察署表示，法務部長鄭銘謙日前宣示妨害綠能等重大犯罪，嚴查速辦、從重追訴，檢察機關因此啟動「靖平專案」，強力進行綠能掃黑肅貪，首波由台北、雲林2地檢署展開查緝。

檢察總長邢泰釗表示，「將定期同步掃蕩、訴本清源，，讓不肖公務員、民代不敢收，廠商不敢送。」最高檢並呼籲行賄廠商自首檢舉不法官員，將依《證人保護法》規定保密身分，並減輕或免除其刑；涉案公務員或民代若自首也有機會轉作污點證人。