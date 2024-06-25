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台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

▲▼2022年台灣溫室氣體排放「減少逾4%」，CO2排放密集度下滑5.62%。（圖／環境部提供）

▲台灣在2022年台灣溫室氣體排放減少逾4%，在國際表現屬於前段班。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（25日）公布最新溫室氣體排放資料。台灣2022年總溫室氣體排放量為285.97百萬公噸（單位：二氧化碳當量、MtCO2e），相較2021年減少4.07%；另2022年二氧化碳排放密集度也比2021年減少約5.62%。環境部表示，數據反映出我國近年落實能源轉型及各部門溫室氣體減量行動方案成果，且對比疫後全球總溫室氣體排放量達到歷史最高水準，凸顯我國溫室氣體排放減量成果相當不容易，在全球各國表現也屬於前段班。

環境部根據氣候變遷因應法第13條規定，接軌國際最新規範，跨部會彙編「國家溫室氣體排放清冊（2024年版）」。今天對外發布於「氣候資訊公開平台」，統計結果顯示，2022年我國總溫室氣體排放量285.97 MtCO2e，扣除碳匯21.83 MtCO2e，淨溫室氣體排放量264.13 MtCO2e，相較2021年減少4.07%，較基準年2005年減少1.77%。

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此外，2022年二氧化碳排放密集度為0.01191 kgCO2/元，相較2021年減少約5.62％。環境部表示，上述數據具體反映出我國近年落實能源轉型及各部門溫室氣體減量行動方案成果，對比各國疫後溫室氣體排放量上升，我國溫室氣體排放減量的成果相當不容易。

環境部說明，根據聯合國氣候變化綱要公約，要求附件一締約方每年提報前二年的國家溫室氣體排放清冊（NIR），我國雖然不是締約方，但主動接軌國際，並從2015年起，依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）國家溫室氣體清冊指南，每年編撰發布清冊報告，今年遵循UNFCCC第27次締約方大會決議（COP 27），採用IPCC第五次評估報告溫暖化潛勢值（GWP值）進行統計。

環境部表示，我國歷年總溫室氣體排放量中，從2007年出現峰值後逐年下降到2020年，2021年因疫情趨緩，經濟復甦帶動用電成長，導致溫室氣體排放量呈單一年度上升情形，但到2022年排放量則再翻轉下降。

不過，歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究排放資料庫資料庫（EDGAR）公布「全球各國溫室氣體排放」報告顯示，2022年全球總溫室氣體排放量達到歷史最高水準（53.8 Gt CO2e），相較2021年增加1.37%，我國同期2022年不論總溫室氣體排放量（較2021年減少3.78％）或能源有關溫室氣體排放量（較2021年減少3.39％）都下降，較他國不受疫後景氣回溫影響。

環境部強調，比對國際先進國家，我國2022年經濟成長率相較2021年增長2.60%，與溫室氣體排放減量幅度明顯脫鉤，顯示我國近年來推動綠色成長低碳轉型成果確具成效，景氣回溫下仍控制溫室氣體排放量降低不易，在全球表現位屬前段班，但面對2050淨零轉型艱鉅目標，我國仍須加緊減碳腳步。

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溫室氣體排放CO2排放密集度環境部

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