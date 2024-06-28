吳思瑤打臉黃國昌！　「依憲法總統接受國情諮詢、非一對一質詢」

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德24日宣布針對「國會改革相關法案」向憲法法庭聲請釋憲並暫時處分，因此是否赴國會進行國情報告，並接受詢答，賴清德表示，在野黨應該尊重憲法，在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。此舉，引來民眾黨立委黃國昌痛斥，明明是賴清德也曾提過的，去年是騙選票？對此，民進黨立委吳思瑤昨（27日）晚間秀出影片表示，賴清德說的是「依據《憲法》總統接受國情諮詢，並不是一對一的質詢」。

賴清德針對《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》之修正案向憲法法庭聲請釋憲，黃國昌則抨擊，賴情德去年跟台灣社會說「總統有義務要到立法院進行國情報告，而且接受立法委員詢答的，如果賴清德認為這是違憲，那去年，是不是用明知違憲的政見騙選票？」。

然而，吳思瑤昨日秀出影片打臉黃國昌。影片中，賴清德說，「另外，我也要利用這個時間澄清一下，剛剛侯市長說我不願意到立法院接受立法院國情諮詢，這是錯的，這個是假訊息。」

賴清德在影片中進一步說明，因為，不管是根據《憲法》或是根據《立法院職權行使法》，「總統都有義務應立法院的要求，到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢，但是，並不是一對一的質詢」。

因此，吳思瑤不解，在野陣營是「諮詢」與「質詢」傻傻分不清楚？賴清德講得非常清楚，藍白還是惡意混淆抹黑總統？

吳思瑤也不禁感嘆，人民不傻，可以聽清楚、看清楚，分得清清楚楚，怎麼藍白就是不看清楚？