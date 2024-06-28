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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC人事案、考委提名須實質審查　民眾黨團主張立院延會處理

▲▼柯文哲 黃國昌 黃珊珊 晨會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團28日上午召開記者會，總召黃國昌宣布，針對有關NCC人事同意權以及考試委員的部分，「我們認為，這個國家如果要往前邁進的話，必須要處理」，考量到只剩下2次院會，因此民眾黨團將在7月12日，要求立法院必須再度延會，把這些未進行二、三讀程序的改革法案，以及人事同意權審查都能完成。

黃國昌表示，這次NCC新的委員名單，是在蔡英文政府時的陳建仁內閣所提出，在過去這段時間中，民眾黨不斷公開呼籲行政院長卓榮泰清楚表態，對於前面政府所提出的NCC委員名單，到底要不要背書、要不要負責？

「因為在責任政治下，提名的人必須要對這些人選負責任。」黃國昌說，因此在接下來的審查程序中，如果這些NCC委員目前所遭受到社會各界的強烈質疑，且在審查過程中確定這些質疑卻有所本的話，提名的人要負最大責任。

「很遺憾，過去這段時間看到行政院長卓榮泰毫無擔當。」黃國昌直言，不管是透過總質詢還是之前公開請教，到底要不要為這4個人背書？卓榮泰全部選擇迴避問題，「顯然卓榮泰只想享受權利，不想承擔責任」，到時候藉由立法院的手借刀殺人後，可以改提自己想要的名單。

黃國昌說，現在整件事情因為卓榮泰不肯負責，整個卡住了。但是經過這段時間不斷呼籲卓榮泰展現擔當，一但背書的話就實質審查；如果不願意背書，就撤回重新提名。

黃國昌表示，在行政院長不願意承擔責任情況下，民眾黨團認為這國家必須要往前走，不能繼續卡在這個停滯的狀態，因此今天黨團會議決議，一方面譴責行政院長卓榮泰毫無擔當，沒有一個院長應該具備的格局；另一面，卡住的狀況不能無限期持續下去，「民眾黨主張，就目前所提名的NCC委員以及送到立院必須要經過全院委員會加以審查的考試委員，立法院都應該進行實質審查」。

黃國昌說，由於目前還在總質詢階段，剩下的院會只剩下2次，但有很多必須要積極推進的改革法案都還沒有完成二讀、三讀，因此，「在7月12日時，民眾黨會要求立法院必須再度延會，把這些改革法案跟人事同意權審查都能完成」。

黃國昌說，到時候如果這些NCC委員沒有辦法通過立法院審查的話，目前執政的賴清德政府以及卓榮泰內閣，必須要負最大責任。

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