國會改革法上路在野黨磨刀霍霍　政院明備詢也有教戰應對

▲行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革法案已於26日生效，外界關注新法上路後行政團隊如何應對。政務委員林明昕今表示，聽證調查權要求提供資料，但行政單位會需要時間蒐集整理；若被指稱反質詢，也因為定義模糊可以有商討的空間。他認為，都有緩衝和討論空間，相信立委也不願意激化問題；在法律問題還沒釐清前，各機關應都能理性思考，且政黨間也有協商機制，樂觀看待，沒有到真的會不可收拾的地步。

明天是國會改革法案生效後，行政院長卓榮泰首赴立院備詢，被問到政院備詢是否必須受新修正的法令所規範？林明昕表示，理論上是這樣，但他認為，第一，不會現在要求下一秒立刻要做，例如提供資料，可能蒐集整理會花上1個月，若要為此處罰，那受處罰者也可以進行救濟，「在還沒有做暫時處分，甚至暫時處分到法院裁判之前，這中間都還是有一些互動的可能性」。

林明昕以拆房子為例，若處分做出來但當事人不服就會去提告，理論上依法律規定，還是可以拆，可是執法機關就會考慮，假若拆了但最後敗訴，是要賠償的；如果房子沒有急著拆，就先Hold住一下先不拆。所以這次的修法也是一樣的道理，林明昕說，立委可能真的會依照目前有爭議但已經生效的法律去做，但是立委也是有法律上的知識，也知道這些問題點的存在，有可能大家會稍微互相一下、不要到那種一發不可收拾的局面，這都很正常。

媒體追問，但若是反質詢這類指控，當下發生後難有緩衝時間，林明昕認為，「反質詢」一旦提出的話，馬上就會劍拔弩張，但相信立委也會注意到此現象，因此不願意把問題激化。同時，也因反質詢沒有明確定義，所以有空間可以討論，若有立委認為官員在反質詢，官員也可以反問反質詢定義，一來一往共同找到和平的出口。

另外，傳出在野黨擬成立調查小組，超思進口蛋一案就是重點之一，林明昕說，成立調查委員會、調查小組需要一定程序，索要資料也不可能立刻就能給；且據他所知，該給的資料都給過了，有些可能已經在司法案件中，「我都覺得，我比較樂觀一點，沒有到真的會不可收拾的地步」。

對於政院今聲請釋憲，並提出暫時處分，林明昕表示，打訴訟不是表演賽，訴訟的內容才是重點，所以行政院不想用過度的儀式性造成大法官壓力，就按照一般正常程序進行。

而這次同步聲請了暫時處分，林明昕說，暫時處分會要求快，一般訴訟法都會規定，還沒真正起訴前就可以先聲請；譬如民事訴訟，訴狀還沒去之前可以先聲請假處分或假扣押。這次為什麼併行去而不先聲請暫時處分再進行釋憲？因為《憲法訴訟法》43條一開始就寫訴訟繫屬中，也就是不能在訴訟前就去聲請，不能暫時處分比本案還早去，這是為了符合憲法訴訟法規定。

而外界關注的暫時處分以及釋憲聲請，大法官何時會做成裁判？林明昕坦言，「不知道，大法官自己也不知道」；他說，幾乎沒有一個國家針對某一種訴訟，規定多久時間內一定要有結果出來，所以可能審很快或審很慢，條文頂多就寫「迅速」，不會規定時間，大法官會依照既有程序或習慣進行。

▲政務委員林明昕。（圖／記者陳家祥攝）