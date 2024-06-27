「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿　網爆共鳴：不是顯胖就是太露

▲原PO覺得自己不適合穿洋裝。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

不同身材適合的衣服都不太一樣，就有網友發文表示，近日薄紗透視上衣很流行，但是胸部大的女生穿起來卻會很色情；或者是長洋裝，一穿就會像孕婦，胸部大真的有好有壞！貼文曝光後，也讓不少網友相當有感。

女網友在Dcard上，以「有些衣服大胸部超不適合」為標題發文，提到最近薄紗透視上衣很流行，但是當她試穿之後，卻覺得很色情，一點也不時尚；還有長洋裝，她才一穿上去，看起來卻很像孕婦。對此，她便坦言，胸部大真的有好有壞，這些衣服她都覺得很喜歡，可惜卻不能穿。

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貼文曝光後，不少網友都有感表示，「真的！超喜歡日系穿搭，但好多都不適合，而且還不能講，會被說假抱怨真炫耀」、「一旦有胸、不是骨感型瘦子就容易這樣，不是顯胖就是太露，衣服都要試穿很多件才能找到一、兩件適合的」、「同感，我連穿個普通T恤，我姐都說怎麼有一種情色的感覺」、「超懂！好想穿洋裝當仙女姐姐，結果一秒孕味十足」、「還有襯衫也是，裡面都要加小可愛，不然中間的扣子都會爆開，好煩」。

也有網友回應，「我覺得透膚上衣要好看，一定要夠寬鬆，不可以貼著身體線條，大胸人穿透膚上衣最大的問題就是會變得很貼身，胸部會很緊繃，就會顯得有點色情」、「這種透視的本來就要偏瘦+扁身人才穿得好看，就算沒有胸但圓身，穿這種還是很醜，本身就超顯胖」、「以上那些衣服我全有，我是小胸，我覺得還是側面看起來比較薄的人穿起來會比較好看」。