特地穿西裝面試！他上完廁所「聽人資1句話」嘆：我不會去了

▲原PO穿西裝面試。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

穿西裝面試，卻被說是「菜逼八」。近日有網友發文表示，他日前穿著爸爸的舊西裝去面試，因為稍微改過，所以還算合身，豈料他面試後去上廁所，卻聽到人資和其他同事討論他的穿著，說穿西裝是「菜逼八」，讓他覺得不太高興。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「穿西裝面試就菜逼八？真心侮辱人欸」為標題發文表示，日前他為了讓面試官感受到他的重視，所以特別借了爸爸的西裝穿。他透露，這西裝是基本款，不太會退流行，而且因為有改過，所以還算合身。

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然而面試過後，原PO卻在廁所聽到，面試他的人資和其他同事在討論他的穿著，說穿西裝很搞笑、是「菜逼八」。聞言，原PO實在不解，畢業生不能穿西裝嗎？該公司也很多人穿西裝和套裝，如今不論是否被錄取，他都不想去這家公司。

▲人資和其他同事討論原PO的穿著。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「除非你是要面試HR部門，不然HR其實不代表以後你要去的部門，我是覺得不用因為HR的行為就否定一家公司」、「我也都穿西裝面試欸，難道很少人這樣去面試嗎」、「這是人的品質問題，他們狗眼看人低」、「我當年線上面試一樣開鏡頭穿西裝，老闆也微笑說那麼正式啊，我說面試還是想要正式一點，老闆表情是很讚許」、「你又不是穿拖鞋還涼鞋加花襯衫去面試，他這樣是有點過分」。

也有網友則提到，「如果不合身、墊肩、扣子全扣、襯衫沒燙、褲子過長 、襪子還不搭、隨便找的皮鞋或者不搭的運動鞋，我可能覺得他有點道理」、「沒貼圖上來，西裝有土的也有潮的，誰知道人家的評論有沒有道理」。