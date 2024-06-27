25歲母胎單身！媽媽「做1事」神助攻　他成功交到第一個女友

▲男網友因為媽媽神助攻，成功脫單。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不少情侶交往前，都可能碰過周圍的親朋好友幫忙神助攻。一名男網友透露，25歲母胎單身，近日曖昧對象因家裡斷電維修，因此到他家趕設計稿，結果媽媽知道後，居然把家裡布置得相當有儀式感，讓對方好感度大增，2人也順利交往。

原PO在Dcard以「第一個女朋友竟然是我媽幫我交到的⋯」為題發文，表示今年已經25歲都還沒交過女友，3個月前透過朋友認識了一名開朗活潑的女生，再加上都做設計類工作，所以很有話題，周末也會出去走走，狀態上偏曖昧，訊息也很熱絡，但就是還沒討論到在一起這塊。

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原PO透露，上禮拜日因為對方租屋處電線壞掉在維修，因此對方就詢問他是否能借桌上型電腦趕設計稿，由於跟媽媽同住，徵求過媽媽同意後，便快速把家裡整理完後去接女生；之後他回家一開門發現，居然有一陣香味，走進去客廳燈光非常昏暗，「我還真是傻掉，根本不像我家啊！高中塵封已久的吉他居然被擺出來，櫃子上放了像蠟燭的香氛，陽台居然還有燈串？超好笑，我媽到底是從哪生出這些東西，真的滿頭問號。」

女生看完後喊，「你家好香哦，超有氛圍，沒想到你是很有儀式感的人，因為我也是欸。」原PO笑說，2人度過很浪漫的下午，女生趕完設計稿後，彼此一起看劇，對方還靠在他肩膀聽他彈吉他，「最後載她回家途中，我們就討論要在一起了，OMG的荒唐又開心。」

原PO直言，真的要感謝媽媽的神助攻，第一個女友居然是媽媽幫忙交到的，「而且我媽還出門到我送她回家後才回來，真的是超貼心，後來跟我媽聊，她還很驕傲的說『看吧！我就知道女生喜歡什麼』，但是媽，我得從現在開始練習儀式感了，希望以後不會破功。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「感覺女生一定也是本來就蠻喜歡你了，但是媽媽的助攻也太強」、「你媽這波助攻太神啦」、「伯母超可愛的」、「你是愛情媽寶」、「媽媽是英雄」、「女生真的很吃這套」、「媽媽：我只示範一次，看好了」。

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