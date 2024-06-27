　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25歲母胎單身！媽媽「做1事」神助攻　他成功交到第一個女友

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

▲男網友因為媽媽神助攻，成功脫單。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不少情侶交往前，都可能碰過周圍的親朋好友幫忙神助攻。一名男網友透露，25歲母胎單身，近日曖昧對象因家裡斷電維修，因此到他家趕設計稿，結果媽媽知道後，居然把家裡布置得相當有儀式感，讓對方好感度大增，2人也順利交往。

原PO在Dcard以「第一個女朋友竟然是我媽幫我交到的⋯」為題發文，表示今年已經25歲都還沒交過女友，3個月前透過朋友認識了一名開朗活潑的女生，再加上都做設計類工作，所以很有話題，周末也會出去走走，狀態上偏曖昧，訊息也很熱絡，但就是還沒討論到在一起這塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，上禮拜日因為對方租屋處電線壞掉在維修，因此對方就詢問他是否能借桌上型電腦趕設計稿，由於跟媽媽同住，徵求過媽媽同意後，便快速把家裡整理完後去接女生；之後他回家一開門發現，居然有一陣香味，走進去客廳燈光非常昏暗，「我還真是傻掉，根本不像我家啊！高中塵封已久的吉他居然被擺出來，櫃子上放了像蠟燭的香氛，陽台居然還有燈串？超好笑，我媽到底是從哪生出這些東西，真的滿頭問號。」

女生看完後喊，「你家好香哦，超有氛圍，沒想到你是很有儀式感的人，因為我也是欸。」原PO笑說，2人度過很浪漫的下午，女生趕完設計稿後，彼此一起看劇，對方還靠在他肩膀聽他彈吉他，「最後載她回家途中，我們就討論要在一起了，OMG的荒唐又開心。」

原PO直言，真的要感謝媽媽的神助攻，第一個女友居然是媽媽幫忙交到的，「而且我媽還出門到我送她回家後才回來，真的是超貼心，後來跟我媽聊，她還很驕傲的說『看吧！我就知道女生喜歡什麼』，但是媽，我得從現在開始練習儀式感了，希望以後不會破功。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「感覺女生一定也是本來就蠻喜歡你了，但是媽媽的助攻也太強」、「你媽這波助攻太神啦」、「伯母超可愛的」、「你是愛情媽寶」、「媽媽是英雄」、「女生真的很吃這套」、「媽媽：我只示範一次，看好了」。

延伸閱讀
比丘尼區間車狂放「阿彌陀佛」　被制止惱羞：扯人後腿會有因果制裁
巨蛇「處男產子」生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆：養蛇50年從沒看過
人夫外遇3年「酒裡下藥」毒死小三　認密謀殺人：怕她拆散我家庭

ET快訊
大家都簽同意書！鄰居曾勸2F「人家要生活」　遭回：那是我權利
快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地
父女檔深夜「台中走回南投」惹同情　女童阿嬤曝真相
救回5狗9貓！內湖愛爸陳屍寵物店　17歲女兒：店休一周再振作
快訊／挺2樓屋主　施工方道歉了：發生憾事非常自責
快訊／高雄3教師「脫光光」合照比基尼妹！　校方發聲了
獨／寵物店2F屋主發聲了！　拒簽原因曝光
快訊／26歲女陳屍板橋高檔飯店！
赴陸旅遊調至「橙色燈」！　旅行社怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

大班女兒「邀同學來家玩」！她憂屋老舊很丟臉秒拒　網：沒人在乎

施工方「挺2樓屋主」道歉了！不了解寵物店狀況：發生憾事非常自責

估單周破10萬人次確診！新冠下月高峰　莊人祥：不會恢復口罩令

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　暴雨持續2小時

25歲母胎單身！媽媽「做1事」神助攻　他成功交到第一個女友

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

3月曾幫老闆調解「除鄰居同意外沒解法」！議員嘆：前晚還遛狗

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

新冠疫情燒！衛福部長邱泰源親上火線開記者會　曝「4大策略」

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

大班女兒「邀同學來家玩」！她憂屋老舊很丟臉秒拒　網：沒人在乎

施工方「挺2樓屋主」道歉了！不了解寵物店狀況：發生憾事非常自責

估單周破10萬人次確診！新冠下月高峰　莊人祥：不會恢復口罩令

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　暴雨持續2小時

25歲母胎單身！媽媽「做1事」神助攻　他成功交到第一個女友

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

3月曾幫老闆調解「除鄰居同意外沒解法」！議員嘆：前晚還遛狗

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

新冠疫情燒！衛福部長邱泰源親上火線開記者會　曝「4大策略」

飛機突然出現在道路上　女「貨車被撞成廢鐵」驚嚇：我還活著

第一次坐捷運去北車！沐妍轉搭台鐵…抬頭看車廂「PO落淚圖」：我超白痴

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

內湖愛爸陳屍寵物店　附近民眾獻花鞠躬致意

大家都簽同意書！鄰曾勸2F住戶「人家要生活」…遭回：那是我權利

快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

「高鐵科技之心」最優申請人簽約　國揚侯西峰曝未來規劃

小優被爆玩很開！遭男藝人調侃「直升機」　她傻眼點名2女星背後亂傳

翁馨儀遊日本被斷水！　飯店洗手台超窄「尪險卡住」畫面曝光

穩賺不賠就是騙！屏東潮州警聯手行員阻詐　保婦8萬辛苦錢

２女站展示櫃前看烏龜　碰巧見烏龜爭上前把妹

生活熱門新聞

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：別太相信人性

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐一堆行程作廢

更多熱門

相關新聞

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺百萬」赴日原因曝

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺百萬」赴日原因曝

許多人對科技業的第一印象總是高薪，因此有不少人擠破頭都要進到竹科工作。一名曾在竹科上班過的工程師分享，放棄竹科高薪到日本工作，雖然年薪比較少，但日本生活品質較好、工作型態及交通也較優，如果再給他選擇一次，肯定毫不猶豫選擇留在日本。

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險

特地穿西裝面試！他上完廁所：我不會去了

特地穿西裝面試！他上完廁所：我不會去了

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

2日本AV女優公開包包內容物！

2日本AV女優公開包包內容物！

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

孫安佐爆登成人平台直播！

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

最會「溺愛孩子」星座Top 3

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面