「46°C汽車上」悶烤3小時！美6歲女童活活熱死　媽媽男友被捕

▲美國女童受困高溫車上身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名6歲女童被鎖在母親男友的汽車上，受困長達3小時後，因為極端高溫活活熱死。當地警方調查後研判，當時車上溫度可能高達115°F（約46.1°C）。

馬納提郡（Manatee County）警長辦公室表示，20日傍晚5時許，消防救護人員接獲一名男子通報後，迅速抵達案發現場。當時，女童已經失去意識、沒有呼吸，體溫高達107.2°F（約41.8°C），接受心肺復甦術卻沒有效果，被緊急送醫急救，但當晚依然宣告不治。

報案人是24歲的馬基斯（Markise Outing），為女童母親的男友。他接受警方偵訊時，一度謊稱孩子是因為在公園玩耍才會導致悲劇，但說詞前後矛盾，而且GPS資料也顯示孩子明明待在停放汽車內數小時，才終於坦承實情。

▲馬基斯已於25日被捕。（圖／翻攝馬納提郡警長辦公室）



調查結果指出，馬基斯下午2時45分左右從學校接走女童，然後就開車前往公司，卻把孩子留在車上，就去上班了，不僅鎖上車門，還把窗戶都關上了。當天氣溫達89°F（約31.6°C），而車上溫度更是飆到115°F（約46.1°C）。

馬基斯已於25日被捕，面臨加重過失致死罪指控。但女童的毒物學報告尚未出爐，全案細節仍在調查中。

《每日郵報》報導，非營利組織「兒童與汽車安全」（Kids and Car Safety）一項研究指出，1990年至2023年，美國至少1083名孩童死於高溫汽車上，其中以德州的155例最多，其次為佛州的118例，第三則是加州的65例。