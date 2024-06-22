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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊嗆昔日不做「國會改革」　綠委：黃國昌連黨內都搞資訊落差？

▲民進黨立委沈伯洋（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委沈伯洋（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院提出的國會改革覆議案昨遭到否決，民眾黨立委黃珊珊接續質疑，民進黨喊改革喊了20、30年，卻從未在執政時，提出任何國會改革版本。對此，民進黨立委沈伯洋納悶表示，民進黨過往提過超多版本，修法和行政規則的國會改革「超過20項」，而這次的版本更全部被藍白封殺在委員會，他反問「黃國昌是不是連自己黨內都在搞資訊落差？」

黃珊珊在臉書貼文指出，前總統蔡英文曾在2015年提出國會改革的期待，包括，一、建置網路立法倡議管道；二、建立聽證調查制度；三、議案協商直播；四、程序委員會不擋案。

在行政院提出的覆議案未通過後，黃珊珊開嗆，民進黨對國會改革喊了20、30年，卻從未在執政時提出任何版本。

黃珊珊還表示，如果民進黨認為國會聽證調查制度的修正版本不夠好，行政院可透過民進黨團再提出修法，但顯然行政院只是想把戰場拉長，繼續操作街頭運動。

針對黃珊珊的指控，沈伯洋則在臉書發文回應，民進黨過往提出過超多版本，修法和行政規則的國會改革超過20項，「我們這次的版本，全部被藍白封殺在委員會」。

有網友在貼文底下留言，自己猜想，黃珊珊的重點應該是在說，為何民進黨過去完全執政的8年不推動改革？沈伯洋則回覆，「其實8年改了20多項…」，更反問，黃國昌是不是連自己黨內都在搞資訊落差？

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