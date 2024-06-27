以為遇真愛！匯款幫女網友辦親人後事　桃警阻詐保他11萬積蓄

▲桃園徐姓男子到銀行臨櫃匯款，聲稱要匯給女網友幫辦親人後事，行員與警方及時勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區徐姓男子昨（26）日上午到銀行臨櫃打算匯款，行員詢問匯款對象與用途時，徐男聲稱是要匯給素未謀面女網友，聲稱要幫親人辦理後事，欲匯款11萬1000元，行員直覺被詐騙立即通報警方，大溪警分局南雅派出所員警立即到場，員警解說應該是詐騙伎倆，並提出類似詐騙案例，徐男才驚覺被詐騙，立即停止匯款動作，也感謝警方及時勸阻，保住他辛苦存下來的積蓄。

大溪警方指出，77歲的徐姓獨居男子，日前在臉書上認識一名女網友，女網友引導他加LINE成為好友，之後便經常對其噓寒問暖，最後竟變成網戀對象，還以老公老婆互稱，徐翁自以為遇到真愛；2人熟識一段時間後，女網友前幾天突然聲稱親人過世，希望他幫忙支付後事喪禮費用，因此不疑有他，便前往銀行臨櫃匯款。

▲桃園市大溪區獨居徐姓男子昨天上午到銀行臨櫃匯款，行員與大溪警方及時勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐姓男子昨天上午到大溪區合作金庫分行欲臨櫃匯款11萬1000元，過程中一直與女網友通電話，行員詢問匯款對象與用途，徐男聲稱是未曾謀面的女網友，行員直覺是詐騙電話，立即聯絡大溪警方到場，員警到場了解原委後，立即勸說這是典型詐騙伎倆，還提出數起詐騙案例說明，徐男才驚覺自己險遭詐騙，立即打消匯款念頭，也感謝行員、警方機警勸阻，讓他保住辛苦存下來的積蓄。

大溪警方呼籲，網路交友陷阱多，結交網友應謹慎，不要因對方一時言語誘惑誤中圈套，遇有要求匯款、提領金錢或交付遊戲點數就可能是詐騙，有疑似接獲詐騙資訊或電話時，可撥打「165」反詐騙專線諮詢或「110」報案，多幾通電話確認，即可保住自己荷包免於被詐騙失血。