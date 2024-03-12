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保欣再出包！辛香料檢出農藥殘留+重金屬　桃市衛生局出手了

▲桃園市衛生局於2月21日至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料，其中有部分檢出農藥殘留超出容許量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局於2月21日至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料，其中有部分檢出農藥殘留超出容許量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市保欣食品公司向中國進口辣椒粉被驗出含有致癌物質蘇丹紅色素，引發國內食安風暴，其中桃園市衛生局於2月底至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料與八角茴香被檢出殘留農藥超過容許量，另一件肉桂檢出有重金屬反應，衛生局已移請來源所轄衛生局要求業者限期改善，業者如對檢驗結果有異議，得依食品安全衛生管理法規定，於收到通知後15日內申請原檢體複驗，若屆時不改善將依食品衛生管理法裁罰6萬至2億元罰鍰；檢出重金屬超標者，若屆時未改善，可依違反食安法處3萬至300萬罰鍰。

衛生局指出，這次抽驗4件辛香料為花椒粒、八角茴香、肉桂與1件白胡椒原粒。檢驗結果保欣公司進口「八角茴香」檢出殘留農藥「待克利(Difenoconazole) 0.09 ppm」超過農藥殘留容許量標準（0.05ppm），已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新台幣6萬至2億元罰鍰；另1件保欣公司進口「肉桂」則檢出重金屬「鉛2.12mg/kg」及「鎘1.0mg/kg」，雖超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準：鉛0.3mg/kg、鎘0.2 mg/kg），惟考量產品因脫水導致重金屬相對濃度改變之可能，仍須依實際脫水或復水倍數回推計算結果，全案已移請來源商所轄衛生局後續辦理。

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▲桃園市衛生局稽查人員2月間至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局稽查人員2月間至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，倘食品中重金屬超過限量，則違反食品安全衛生管理法第17條規定，經命限期改正，屆期不改正者，可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，選擇信譽良好之供應商，要求來源廠商提供檢驗合格之證明，且應確保製售產品符合食品安全衛生管理法規定，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或「1950」消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心提出申訴。

此外，針對金禾味食品香料公司使用保欣公司違規批號青辣椒粉原料製成產品，衛生局日前持續稽查已於本月8日新增2項再製品，累計15項產品已下架回收業者49家，已通知所轄10縣市衛生局追查，陸續接獲各縣市衛生局通知青辣椒粉、紅辣椒粉相關製品流入桃市，衛生局已立即通知業者下架及追查流向並封存違規產品。

衛生局強調，本月9日追查金禾味食品公司新增薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉2項再製產品，銷售於桃市16家食品業者，隨即通知下架，經追查於架上未出貨尚有334.2公斤，已於3月11日回收完成；另3月7日桃園衛生局追查金禾味4家下游製造業者，均已完成稽查，經比對製令單，未再製貨品計有943.19公斤予封存，已再製未出貨5014公斤，已請業者自主預防性下架。
 

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