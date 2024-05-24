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桃園衛生局抽查38中藥商　1產地標示不清+4產品已過期

▲桃園市衛生局稽查人員會同消保官查核桃市中藥商，以確認藥材、包裝、產地與保存期限等，確保民眾購買安全。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員會同消保官查核桃市中藥商，以確認藥材、包裝、產地與保存期限等，確保民眾購買安全。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為維護民眾食用中藥用藥安全，桃園市衛生局近日會同法務局消保官查核轄區中藥商，總計抽查38家中藥商販售中藥材飲片標籤與外包裝標示狀況，其中1件中藥材外包裝產地標示不清，已移請輸入商所轄縣市衛生局處辦，另有4家中藥商販售中藥材保存期限逾期，衛生局已責令業者就地銷燬逾期品，並依法處分。

▲桃園市衛生局稽查人員查核桃市中藥商，其中有部分包裝與產地不清情況。（圖／桃市衛生局提供）

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▲桃園市衛生局稽查人員查核桃市中藥商，其中有部分包裝與產地不清情況。（圖／桃市衛生局提供）

桃市衛生局指出，每年皆會執行上市後中藥監測計畫，以確保民眾購買使用中藥安全，以去年查核桃市612家中藥販賣業者營業情形，均與核准項目相符。抽查市售中藥材包裝標示55件，皆符合規定；抽驗54件中藥材及中藥製劑，檢驗結果有5件不合格，分別檢出二氧化硫超標（2件）、黃麴毒素超標（1件）或非藥用部位及雜質過多（2件），已依藥事法第21條規定，處新台幣10萬元罰鍰，並監督業者回收銷燬產品並移請所轄衛生局辦理。

另一方面，去年外縣市衛生局查獲桃市轄區2件中藥材及中藥製劑，分別檢出二氧化硫及總生菌數超標，衛生局亦依規定予以裁處並銷燬違規產品。今年至迄今衛生局已抽驗31件中藥材，14件完成檢驗，其中1件因二氧化硫超標已函請所轄衛生局查處辦理，其餘13件均合格，中藥製劑已抽驗11件，目前還在檢驗中。

▲桃園市衛生局稽查人員查核桃市中藥商，為民眾使用中藥把關。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局稽查人員查核桃市中藥商，為民眾使用中藥把關。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局提醒，台灣氣候多變且潮濕，中藥材放久容易出現變質、發霉等狀況，保存務必遵照包裝標示保存方式存放。此外，傳統科學中藥製劑可以密封方式放置於乾燥、通風處保存，避免陽光直接照射變質，維護使用安全。中、西藥服藥間隔應於1小時以上，避免藥物交互作用影響藥效，並於看診時主動告知醫師目前正有服用中藥或西藥，以利醫生開立合適藥品處方。

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