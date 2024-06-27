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狂徒轟派出所+員警31槍！勇警負傷還擊　桃檢求刑18年

▲桃園市楊姓男子今年3月23日晚間朝景福派出所連開14槍洩恨，桃園警分局蔡姓員警負傷後仍朝楊嫌開槍還擊。（資料照／翻攝自網路）

▲楊姓男子今年3月23日晚間朝景福派出所連開14槍洩恨，桃園警分局蔡姓員警負傷後仍朝楊嫌開槍還擊。（資料照／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子今年3月23日晚間因不滿曾遭桃園警方查緝懷恨在心，竟持蠍式衝鋒槍朝景福所開槍掃射14發，致景福所玻璃門值班台等處毀損，警方據報通報線上警網查緝後拘捕到案，其中蔡姓員警負傷後仍奮勇持槍還擊；桃園地檢署今（27）日偵查終結，楊嫌涉犯刑法之殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例「在公共場所開槍射擊」等罪嫌提起公訴，檢方考量被告犯後態度不佳及危害社會治安甚鉅，建請法院量處有期徒刑18年。

▲桃園市楊姓男子今年3月23日晚間朝景福派出所連開14槍洩恨，圖為楊嫌在臉書上展示之火力。（資料照／翻攝自楊男臉書）

▲圖為楊嫌在臉書上展示之火力。（資料照／翻攝自楊男臉書）

檢警調查，44歲的楊景隆因不滿景福派出所員警處理案件結果，竟於今年3月23日晚間10時52分許，駕車至景福派出所對街馬路，不顧所內尚有員警及民眾可能通行道路，自車內持蠍式衝鋒槍朝景福所開槍掃射擊發14發，致景福所內玻璃門及值班台等處毀損，所幸未有人傷亡。

楊嫌為求脫免開槍後駕車逃逸，對於沿分段攔截員警，分別以衝鋒槍與仿金牛座手槍向員警開槍射擊至少17發，當時蔡姓員警攔截雖負傷仍奮勇開槍還擊，所幸送醫急救救回，桃園警網於同日晚間11時20分許於桃園區永安路巷口前合力拘捕到案，當場扣得彈殼31個、子彈38個、彈頭14個、防彈衣1件、仿金牛座手槍2把、蠍式衝鋒槍1把等證物，經解送桃檢檢察官訊問，向桃園地院聲請羈押獲准。

▲桃園警分局蔡姓員警負傷奮勇還擊，市長張善政於案發後到醫院慰問致意。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓員警負傷奮勇還擊，市長張善政於案發後到醫院慰問致意。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方認為，被告楊景隆持有槍枝火力強大，且僅因不滿員警執法，即在公共場所恣意開槍，不顧他人生命安危漠視公權力，嚴重危害社會治安，幸經檢警合力偵辦將其繩之以法。

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