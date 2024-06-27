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社會 社會焦點 保障人權

男搶殘障攤商17張刮刮樂「6張刮中1800」　剛要換錢就被逮

▲桃園市黃姓男子今年2月間在中壢區延平路台銀前搶走殘障攤商17張刮刮樂彩券，得手後逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今年2月間在中壢區延平路台銀前搶走殘障攤商17張刮刮樂彩券，得手後逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年2月間，在中壢區台灣銀行前騎樓佯稱要買彩券，卻趁機搶走殘障攤商一疊刮刮樂彩券，總計17張200元刮刮樂，攤商因行動不便追趕不及，黃男搶奪得逞後刮中1800元，在楊梅彩券行欲兌換現金時，被中壢警方當場人贓俱獲；桃園地院審理時，黃男坦承犯行不諱，法官審結依搶奪罪判處有期徒刑6月，還可上訴。

▲桃園市黃姓男子今年2月間在中壢區延平路台銀前騎樓下搶奪彩券，中壢警方起獲彩券與兌換現金等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今年2月間在中壢區延平路台銀前騎樓下搶奪彩券，中壢警方起獲彩券與兌換現金等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，35歲黃姓男子因缺錢花用，今年2月15日上午11時40分許徒步經過中壢區延平路台銀前騎樓，見鄧姓攤商販售刮刮樂公益彩券，佯稱要購買刮彩券，鄧姓券商拿出一疊「幸運紅包」面額200元刮刮樂供黃男挑選，黃男竟一把搶走一疊刮刮樂拔腿狂奔，鄧姓攤商因行動不便無力追趕，隨即報警處理。

▲中壢警方循線查獲搶奪刮刮彩券黃姓男子到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方循線查獲搶奪刮刮彩券黃姓男子到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

黃男共計搶得17張面額200元刮刮樂，隨即在楊梅地區刮彩券，其中有11張未中獎、另有6張中了1800元，黃男於同日下午2時許前往楊梅區某家彩券行欲兌換現金，但隨即被循線到場的中壢警方拘捕到案，當場起出刮刮樂彩券等贓物；桃檢複訊時，黃男坦承犯行不諱，檢方偵結依搶奪罪嫌，將黃男向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，黃男坦承犯行不諱，法官審酌被告黃男正值壯年，四肢健全，竟不思循正當管道獲取財物，為圖一己私利，卻搶奪身障、弱勢被害人財物，欠缺對他人財產權之尊重，惟念其犯後始終坦承犯行，並賠償鄧姓被害人5000元且完成和解與給付完畢，賠償被害人所受損害，並有和解書可證，也獲得被害人原諒，法官審結依搶奪罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案仍可上訴。

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