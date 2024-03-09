持續追查辣椒粉流向　桃園衛生局：醫療、長照機構停用辣椒粉

▲桃園市衛生局稽查人員昨天持續追查4家再製品流向，並將下架產品封存。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局經追查桃市金禾味食品香料公司使用保欣公司違規批號青辣椒粉製成產品流向，昨（8）日持續稽查4家下游工廠再製品流向，包括販售通路下架回收情形，另外蘇丹色素已擴及青、紅辣椒粉原料，添加辛香料類之製品違規產品增加，衛生局訪查轄內醫療、長照與監獄等機構，目前尚未發現使用到違規品項或批號之辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等辛香料，為保障民眾食品安全，將持續針對各通路稽查並監督違規產品下架回收作業。

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▲桃園市衛生局稽查人員持續追查下游再製品流向，並將下架產品封存。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局表示，根據「食品違規案件產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，昨天下午持續追查金禾味公司供貨13家桃市販售業、餐飲業者，均已通知下游進行下架回收，稽查人員至其中4家下游製造廠稽查，4家下游製造廠共計進貨8,711.2公斤，現存原料共計943.19公斤均已封存，相關再製產品已請業者自主預防性下架。

▲桃園市衛生局稽查人員追查下游食品公司相關違規再製品封存。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局強調，為避免此次食安風波影響長者及弱勢族群的健康，市長張善政日前已宣布桃市社福機構含兒少、身障、老人等福利機構、社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、日間照顧中心、小衛星據點等有供餐性質的單位，預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，屆時將進行評估是否解除。至於違規產品名單、產品名稱及相關資訊可至桃食安心資訊平台（網址：https://food-safety.tycg.gov.tw/）查驗結果專區＞蘇丹紅專區查詢。

衛生局提醒消費者，倘購買違規產品可持發票及產品向原購買商提出退換貨，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或「1950」消費者服務專線，或向衛生局、桃市消費者服務中心申訴。