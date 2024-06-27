剛砸500萬還有月租5萬…寵物店大女兒曝父「每晚喝酒」：沒地方釋放

▲寵物店大女兒現身受訪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市內湖區星雲街26日發生一起死亡事件！據了解，該名死者為寵物店老闆，疑似重砸500萬元後，卻因2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，他上月還曾情緒失控上街怒吼、求2樓放一條生路，稍早寵物店老闆的大女兒現身表示，爸爸因龐大的經濟壓力飽受煎熬。

寵物店老闆17歲大女兒透露，原先設定住家前面做寵物住宿，後面則是一家人住，搬到這裡已經3、4個月了，從2月開始就跟2樓溝通，但對方說詞含糊不清，沒有明面上答應簽署同意書，卻會提出要求「那你們可不可以……」，要求他們協助修繕陽台、水管。

大女兒表示，爸爸砸了10萬整修，「他們說的我們都做了，做完之後人就直接消失，電話、簡訊都連絡不上，完全找不到人」，由於店租一個月要支出5萬，裝潢時又花了500萬，但因2樓未簽署同意書，店面無法做寵物美容、住宿，只能做寵物用品的買賣，根本入不敷出。

寵物店老闆上個月情緒崩潰在路邊咆哮，大女兒提及此事，無奈表示，這幾個月收支不平衡，爸爸那時候一直是這個狀態，每天晚上喝酒，「他想要釋放壓力，但沒有地方可以釋放」，家中債台高築，有4個小孩，還救援5隻狗、9隻貓咪。

大女兒提到，媽媽26日一早準備要送小孩上課，聽見狗一直在叫，出聲制止後，想說「奇怪，怎麼了？」，為何狗還在叫，媽媽「到外面才發現爸爸死在外面」，這才趕緊衝進房間要他們打電話報案，經調閱店內監視器畫面發現，事件在前一晚就發生了。

如今發生憾事，大女兒稱，「目前店休一個禮拜，先把喪事辦完，再重新振作」，感謝外界、客戶的關心與支持。

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